Які паліативні послуги будуть в Україні безоплатними. Пояснює НСЗУ

Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин.

В Україні паліативна медична допомога включатиме такі ланки: "сімейний лікар – мобільна служба – стаціонарна допомога (хоспіс).

485 медзакладів, які надають паліативну допомогу уклали контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

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Про це Національна служба здоров'я повідомляє на своїй офіційні сторінці у Facebook.

"З них: 431 медзаклад законтрактовано на надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах; 203 медзаклади – на надання мобільної паліативної допомоги.

За надання допомоги пацієнтам у квітні-липні цими закладами НСЗУ вже виплатила їм майже 200 млн грн", – йдеться у повідомлені.

Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно такі послуги з паліативної допомоги:

лікування симптомів захворювання;

ефективне знеболення;

респіраторна (дихання) та нутрітивна (медичне харчування) підтримка;

психологічна допомога;

навчання родини та доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

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Як отримати паліативну допомогу безоплатно

Для безоплатного отримання паліативної допомоги пацієнту потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, або до лікуючого лікаря, який за необхідності випише направлення на отримання паліативної допомоги в стаціонарі, або надання її мобільною службою за місцем перебування пацієнта.

У 2021 році НСЗУ пропонує підвищити тариф на надання послуг з паліативної допомоги та розвивати цей напрямок.Зокрема,

в 4 рази збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги – з 8 тис. до 33 тисяч гривень;

в 3,5 рази збільшити тариф на надання мобільної паліативної допомоги – з 10 тисяч до 35 тисяч гривень.

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