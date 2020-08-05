Які паліативні послуги будуть в Україні безоплатними. Пояснює НСЗУ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
425
5 серпня 2020

Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого  забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин.

В Україні паліативна медична  допомога включатиме такі ланки: "сімейний лікар  мобільна служба  стаціонарна допомога (хоспіс).

485 медзакладів, які надають паліативну допомогу уклали контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). 

Про це Національна служба здоров'я повідомляє на своїй офіційні сторінці у Facebook. 

"З них: 431 медзаклад законтрактовано на надання паліативної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах; 203 медзаклади на надання мобільної паліативної допомоги.

За надання допомоги пацієнтам у квітні-липні цими закладами НСЗУ вже виплатила їм майже 200 млн грн", йдеться у повідомлені. 

 Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого  забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин.
Фото: monkeybusiness/Depositphotos

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно такі послуги з паліативної допомоги:

  • лікування симптомів захворювання;
  • ефективне знеболення;
  • респіраторна (дихання) та нутрітивна (медичне харчування) підтримка;
  • психологічна допомога;
  • навчання родини та доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

Як отримати паліативну допомогу безоплатно

Для безоплатного отримання паліативної допомоги пацієнту потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, або до лікуючого лікаря, який за необхідності випише направлення на отримання паліативної допомоги в стаціонарі, або надання її мобільною службою за місцем перебування пацієнта.

У 2021 році НСЗУ пропонує підвищити тариф на надання послуг з паліативної допомоги та розвивати цей напрямок.Зокрема,

  • в 4 рази збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги  з 8 тис. до 33 тисяч гривень;
  • в 3,5 рази збільшити тариф на надання мобільної паліативної допомоги  з 10 тисяч до 35 тисяч гривень.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 2435
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Коли краще робити лазерну корекцію зору? 

Наталiя Бушковська
 10093
Здоров'я

Розтяжки у жінок та чоловіків, вагітних та підлітків: причини, ефективні методики корекції 

Наталiя Бушковська
 12168
Здоров'я

Що таке синдром COVID-стресу та хто на нього страждає. Інтерв'ю з канадським психологом Стівеном Тейлором

Софія Кочмар-Тимошенко