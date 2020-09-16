"Швидка" нині обходиться 164 гривні на одну людину. У МОЗ розповіли, як це змінять

Наразі тариф на екстрену медичну допомогу складає 164 гривні на людину.
Про це на пресбрифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
"Тариф для надання екстреної медичної допомоги розраховується в залежності від кількості населення, яке є в тому чи іншому регіоні.
Наразі він складає 164 гривні на одну людину.
Рахується це дуже просто: є кількість людей, яка проживає, наприклад, в місті Києві, це десь 3 мільйони людей, вона множиться на 164 гривні й виходить сума, яка сплачується на місяць екстреній медичній допомозі", – говорить він.
Степанов розповів, що ці кошти йдуть на пальне, на заробітну плату, на лікарські засоби та медичні вироби, які знаходяться в каретах швидкої допомоги.
| Наразі тариф на екстрену медичну допомогу складає 164 гривні на людину.
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"Ми запропонували, що на наступний рік цей тариф має складати 412 гривень.
Серйозною складовою є заробітна плата.
В деяких областях є велика проблема в кадровому забезпечені.
Заробітна плата того ж лікаря має складати за нашими розрахунками 21-22 тисячі гривень.
Заробітна плата водія швидкої допомоги повинна складати не менше - 12 тисяч гривень", – каже Максим Степанов.
Він також додає, що в ці кошти планують врахувати весь перелік медичних засобів.