"Швидка" нині обходиться 164 гривні на одну людину. У МОЗ розповіли, як це змінять

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16 вересня 2020

Наразі тариф на екстрену медичну допомогу складає 164 гривні на людину.

Про це на пресбрифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов. 

"Тариф для надання екстреної медичної допомоги розраховується в залежності від кількості населення, яке є в тому чи іншому регіоні.

Наразі він складає 164 гривні на одну людину.

Рахується це дуже просто: є кількість людей, яка проживає, наприклад, в місті Києві, це десь 3 мільйони людей, вона множиться на 164  гривні й виходить сума, яка сплачується на місяць екстреній медичній допомозі", – говорить він. 

Степанов розповів, що ці кошти йдуть на пальне, на заробітну плату, на лікарські засоби та медичні вироби, які знаходяться в каретах швидкої допомоги.

 Наразі тариф на екстрену медичну допомогу складає 164 гривні на людину.
Фото: ArthurVerkhovetskyi/Depositphotos

"Ми запропонували, що на наступний рік цей тариф має складати 412 гривень.

Серйозною складовою є заробітна плата.

В деяких областях є велика проблема в кадровому забезпечені.

Заробітна плата того ж лікаря має складати за нашими розрахунками 21-22 тисячі гривень.

Заробітна плата водія швидкої допомоги повинна складати не менше - 12 тисяч гривень", каже Максим Степанов. 

Він також додає, що в ці кошти планують врахувати весь перелік медичних засобів. 
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