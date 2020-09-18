Українці з різних міст матимуть змогу безкоштовно перевірити слух

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна 10 людина у світі втрачає слух. В Україні – це кожна 8 людина.

При цьому лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.

Протягом трьох місяців українці з різних міст матимуть змогу безкоштовно перевірити слух.

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Діагностика буде проводитися в пересувному кабінеті рамках проекту громадської організацій "Відчуй".

Протягом трьох місяців українці з різних міст матимуть змогу безкоштовно перевірити слух.

Фото alexraths/Depositphotos

"Досвідчений фахівець у спеціально оснащеному аудіометричним обладнанням автомобілі за три місяці відвідає 31 місто України та зупинятиметься біля популярних точок міста аби безкоштовно перевірити слух усім охочим", – розповідають організатори.

Проект розпочинається 21 вересня, переглянути графік маршруту можна за посиланням.

Засновники організації розповідають, що більшість населення маленьких міст і сід немає де перевірити слух собі чи своїй дитині.

"Сучасний світ надає багато можливостей для розвитку та розваг.

Проте він також приховує безліч небезпек для нашого здоров’я, які ми часто воліємо не помічати. І одна з них – втрата слуху.

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На наші вуха постійно діють шуми, гучні звуки, фонові розмови. Тому випадки приглухуватості серед молоді стають все більш частими.

Саме тому ми створили проєкт "Кабінет на колесах", аби потурбуватися про здорове майбутнє нашої країни та надати безкоштовні послуги всім, хто цього потребує", – розповіла Людмила Пишна, засновниця організації "Відчуй".

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