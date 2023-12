Втрата нюху та смаку: чому цей симптом став №1 при COVID-19 та що з цим робити?

Коли пандемія почала лише крокувати світом, серед найбільш розповсюджених симптомів згадували: підвищену температуру, задуху, сухий кашель та відчуття втоми.

Проте з часом у медіа та соцмережах все більше людей, які захворіли на COVID-19, повідомляли про те, що втратили нюх та смак.

У липні Гарвардська медична школа написала, що більшість хворих на COVID-19 так чи інакше переживають втрату нюху або аносмію.

Аналіз електронних медичних записів показав, що хворі на нову коронавірсну інфекцію у 27 разів частіше втрачають нюх, ніж ті, хто хворіє на інші вірусні захворювання.

Є дані, що 80% людей старше 75 років скаржаться на такий симптом.

Дослідження припускають, що втрата нюху у випадку COVID-19 відрізняється від втрати нюху в результаті інших вірусних захворювань.

Наприклад, багато вірусів спричиняють втрату нюху через набряк слизової.

Під час COVID-19 люди не чують запахів, але при цьому можуть не мати шмарклів чи закладеного носа.

З настанням холодів та збільшенням кількості вірусних захворювань, відрізнити коронавірусну хворобу від звичайного ГРВІ все складніше, тому нині багато людей орієнтуються саме на синдром втрати нюху та смаку.

З його появою, зокрема, йдуть робити тест та проходити комп'ютерну томографію легень.

Чи дійсно варто орієнтуватися на цей симптом? Чому ми інколи втрачаємо нюх?

Як швидко він відновлюється та чи можна це прискорити?

З цим питанням в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми звернулись до інфекціоніста Євгенія Щербини, лорів Терези Козак та Анатолія Власенка.

