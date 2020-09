Втрата нюху та смаку: чому цей симптом став №1 при COVID-19 та що з цим робити?

Коли пандемія почала лише крокувати світом, серед найбільш розповсюджених симптомів згадували: підвищену температуру, задуху, сухий кашель та відчуття втоми.

Проте з часом у медіа та соцмережах все більше людей, які захворіли на COVID-19, повідомляли про те, що втратили нюх та смак.

У липні Гарвардська медична школа написала, що більшість хворих на COVID-19 так чи інакше переживають втрату нюху або аносмію.

Аналіз електронних медичних записів показав, що хворі на нову коронавірсну інфекцію у 27 разів частіше втрачають нюх, ніж ті, хто хворіє на інші вірусні захворювання.

Є дані, що 80% людей старше 75 років скаржаться на такий симптом.

Раніше втрата нюху навіть не фігурувала серед основних симптомів

Дослідження припускають, що втрата нюху у випадку COVID-19 відрізняється від втрати нюху в результаті інших вірусних захворювань.

Наприклад, багато вірусів спричиняють втрату нюху через набряк слизової.

Під час COVID-19 люди не чують запахів, але при цьому можуть не мати шмарклів чи закладеного носа.

З настанням холодів та збільшенням кількості вірусних захворювань, відрізнити коронавірусну хворобу від звичайного ГРВІ все складніше, тому нині багато людей орієнтуються саме на синдром втрати нюху та смаку.

З його появою, зокрема, йдуть робити тест та проходити комп'ютерну томографію легень.

Чи дійсно варто орієнтуватися на цей симптом? Чому ми інколи втрачаємо нюх?

Як швидко він відновлюється та чи можна це прискорити?

З цим питанням в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми звернулись до інфекціоніста Євгенія Щербини та лорів Терезу Козак та Анатолія Власенка.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали:

Чи потрібне страхування від COVID-19 , якщо плануєш відпочинок чи мандрівку?

Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?

Тереза Козак

Євгеній Щербина

Анатолій Власенко

Чому ми втрачаємо нюх і смак при COVID-19?

Як стверджує дитячий інфекціоніст Євгеній Щербина, не лише збудник, який викликає COVID-19 (Sars-Cov-2), може провокувати втрату нюху.

"Багато інших вірусів з групи ГРВІ, особливо грип, та навіть вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) можуть бути причиною аносмії.

Втім, судячи з усього, Sars-CoV-2 викликає цей симптом з більшою вірогідність та тривалістю.

Окрім того, зникнення нюху може бути єдиним симптомом хвороби, що рідко можна зустріти при інших ГРВІ, особливо при грипі", – пояснює лікар.

Сам механізм втрати нюху до кінця не відомий, так само як і механізм втрати смаку.

Але деякі стверджують, втрата смаку настільки сильна, що деякі перестають відчувати печіння перцю.

Смак їжі ми часто відчуваємо завдяки здатності відчувати запах.

"Рецептори смаку – це базові характеристики: солодкий, гіркий, кислий, солоний.

Саме запахи доповнюють та розкривають смак.

І навіть якщо рецептори смаку збережені, а нюхові рецептори – ні, то відчуття смаку постраждає", – пояснює Анатолій Власенко.

То що ж трапляється з нашими відчуттями?

Ми маємо в нашому носі нервові клітини, відомі як нюхові сенсорні нейрони.

Вчені з Гарвардської медичної школи припускають, що вірус не пошкоджує самі нюхові нейрони, але атакує скоріше "допоміжні" клітини, які їх оточують – сустентакулярні та базальні клітини.

"Це пов'язано з тим, що нейрони не вміють експресувати на своїй поверхні славнозвісні рецептори ACE2, за які чіпляються віріони Sars-CoV-2.

Експресію в цьому контексті можна пояснити як "появу" чогось як відповідь на подразник.

Тобто ці рецептори просто не з'являються на поверхні нейронів.

Проте рецепторів ACE2 багато в епітеліальних клітинах нижніх дихальних шляхів, а також "допоміжних" клітинах, які також впливають на наш нюх", – додає Євгеній Щербина.

Лор Тереза Козак також пригадує: існує припущення, що збудник COVID-19 пошкоджує кору зон головного мозку.

Але чітких підтверджень ця теорія поки знайшла.

Як швидко нюх та смак відновлюються?

Євгеній Щербіна зазначає, що 90% одужавших від коронавірусної хвороби відновлюють здатність відчувати запахи протягом 2-4 тижнів після появи цього симптому.

"Але приблизно 10% пацієнтів скаржаться на тривалішу відсутність нюху, а в деяких нюх не відновлюється і через 3 місяці", – розповідає лікар.

Як нюх відновити?

За словами лора Терези Козак, ще задовго до коронавірусу практикували так зване "тренування нюху":

"Не можна сказати, що така "гімнастика" має сильну наукову доказовість, але проблема ще в тому, що сам нюх – це дуже суб'єктивна характеристика, яку важко чітко визначити та виміряти".

Євгеній Щербіна у свою чергу додає, що ця методика все ж таки досить безпечна і її можна спробувати.

Вона полягає в тому, що пацієнт по черзі вдихає 4 ефірні олії: евкаліпт, гвоздика, лимон та троянда.

Звичайно, перед такою вправою, необхідно проконсультуватись з лікарем та упевнитись, що у вас немає алергії на жодну з олій.

"Вдихати ці олії потрібно по черзі по 15 секунд кожну, з 10-секундними перервами між ними, 2 рази в день – зранку та ввечері", – розповідає Козак.

Лікар додає, що сенс виконувати таку вправу є лише тим, у кого нюх через 2-4 тижні не повернувся.

Такі "тренування" нюху можуть тривати й до 3 місяців.

Якщо є позитивна динаміка лікар може порадити продовжити курс та заміняти ефірні олії.

Запропонована така методика, була в журналі Rhinology.

В Британському медичному журналі також йдеться про те, що "тренування нюху" може бути дієвим для його відновлення.

Проте непоганою стратегією є і просте вичікування – як показує досвід одужавших, нюх має повернутися.

Такої самої стратегії вичікування варто дотримуватись і в тому, що стосується появи смаку.

Але скоріш за все смак відновиться і разом з нюхом.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.