Ляшко розповів, якою має бути ідеальна вакцина від COVID-19 для України

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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2 вересня 2020

Ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 має відповідати трьом факторам.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 вересня.

"Як для нас виглядає ідеальна вакцина для профілактики COVID-19? Вона повинна відповідати трьом факторам: обов’язково формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати серйозних побічних ефектів", - пояснив Ляшко.

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Він додав, що на початок вересня вже 33 вакцини-кандидати від COVID-19 досліджуються клінічно. 

Хоча на початок серпня таких вакцин було 25. 

Фото: antb/Depositphotos

"9 з них уже проходять клінічні випробування в третій клінічній стадії, після завершення яких в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. 

За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями навіть відбувається виробництво вакцин, щоб відразу після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунну профілактику проти COVID-19", - розповів Ляшко.

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