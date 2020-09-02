Ляшко розповів, якою має бути ідеальна вакцина від COVID-19 для України

Ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 має відповідати трьом факторам.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 вересня.
"Як для нас виглядає ідеальна вакцина для профілактики COVID-19? Вона повинна відповідати трьом факторам: обов’язково формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати серйозних побічних ефектів", - пояснив Ляшко.
Він додав, що на початок вересня вже 33 вакцини-кандидати від COVID-19 досліджуються клінічно.
Хоча на початок серпня таких вакцин було 25.
|Фото: antb/Depositphotos
"9 з них уже проходять клінічні випробування в третій клінічній стадії, після завершення яких в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання.
За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями навіть відбувається виробництво вакцин, щоб відразу після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунну профілактику проти COVID-19", - розповів Ляшко.
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