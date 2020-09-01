Ляшко розповів, коли вакцину від COVID-19 зможуть масово застосовувати в Україні

Вакцина від COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Суспільного.
"Мої оптимістичні прогнози для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і доведена їхня безпечність та ефективність", - сказав Ляшко.
Чия саме це буде вакцина, поки не відомо, оскільки наразі шість вакцин проходить клінічні випробування на третій стадії.
Раніше Ляшко повідомляв, що Україна зможе отримати з наступного року близько 8 млн доз вакцин від COVID-19.
Нагадаємо, В США розпочалася третя стадія випробувань вакцини проти COVID-19.
Протягом першої фази дослідження виявили, що вакцина стимулює імунну відповідь та є загалом безпечною.
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