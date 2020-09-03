Донори майже припинили фінансування системи eHealth – заступник міністра МОЗ

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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3 вересня 2020

Станом на зараз донори фактично припинили фінансування електронної системи eHealth.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.  

"Станом на зараз донори суттєво зменшили фінансування, можна сказати фактично призупинили. 

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Бо немає концепції розвитку eHealth в Україні визначення вектору руху: для чого нам ця система, які завдання вона має виконувати, куди вона далі рухатиметься", пояснив він. 

Проте як підтверджує колишня експертка експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Інна Онищенко, фінансування дійсно майже припинено, але скоріше через те, що донори не бачили вектору єдності між всіма гравцями.

"Відсутність затвердженої концепції – не єдина і не основна проблема.

Відповідний документ уже представлявся на огляд спільноти у двох редакціях і зараз пишеться третя.

Вектор цих документів не змінюється – міняються автори відповідно до змін політичного керівництва у МОЗ і стилістика.

Основною, як на мене, проблемою є наявність політичної турбулентності й часті зміни меседжів, які транслює МОЗ",  каже вона. 

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 Ярослав Кучер

Кучер також підтвердив, що система не отримувала необхідного фінансування.

"Дійсно, кошти, що були виділені на eHealth цього року, є недостатніми для такої швидко зростаючої системи. Можливо, у період формування бюджету тодішні відповідальні не змогли досить якісно аргументувати необхідність ресурсів на eHealth, не знаю... Та наша команда зіткнулася із цією проблемою говорить Кучер.

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