Донори майже припинили фінансування системи eHealth – заступник міністра МОЗ

Станом на зараз донори фактично припинили фінансування електронної системи eHealth.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Станом на зараз донори суттєво зменшили фінансування, можна сказати – фактично призупинили.

Бо немає концепції розвитку eHealth в Україні – визначення вектору руху: для чого нам ця система, які завдання вона має виконувати, куди вона далі рухатиметься", – пояснив він.

Проте як підтверджує колишня експертка експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Інна Оніщенко, фінансування дійсно майже припинено, але скоріше через те, що донори не бачили вектору єдності між всіма гравцями.

"Відсутність затвердженої концепції – не єдина і не основна проблема.

Відповідний документ уже представлявся на огляд спільноти у двох редакціях і зараз пишеться третя.

Вектор цих документів не змінюється – міняються автори відповідно до змін політичного керівництва у МОЗ і стилістика.

Основною, як на мене, проблемою є наявність політичної турбулентності й часті зміни меседжів, які транслює МОЗ", – каже вона.

Ярослав Кучер

Кучер також підтвердив, що система не отримувала необхідного фінансування.

"Дійсно, кошти, що були виділені на eHealth цього року, є недостатніми для такої швидко зростаючої системи. Можливо, у період формування бюджету тодішні відповідальні не змогли досить якісно аргументувати необхідність ресурсів на eHealth, не знаю... Та наша команда зіткнулася із цією проблемою" – говорить Кучер.

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