5 переваг електронної системи охорони здоров’я для пацієнта  

Колись було складно уявити наявність мережі інтернет усюди, де він потрібен для роботи.

А сьогодні це – реальність.

Як і електронна система охорони здоров’я, в якій працює кожна міська, районна, обласна лікарня, що має договір з НСЗУ. А це – понад 3000 закладів охорони здоров’я.

Електронна система охорони здоров’я – одна з найбільш високонавантажених систем в Україні, масштабованих на всю країну.

Це – одна з найпотужніших систем, яка продовжує розвиватися, і допомагає пацієнтам отримувати якісні медичні послуги.

Як це працює? І що з цього пацієнту?

1. Вільний вибір лікарні та аптеки

З березня 2018 року пацієнти подають декларації обраним лікарям, і лікарі реєструють їх у системі.

Відтак НСЗУ оплачує за ведення кожного пацієнта. А пацієнт отримує гарантовані державою безоплатні медичні послуги.

Так електронні інструменти допомогли реалізувати принцип "гроші ходять за пацієнтом".

Понад 30 млн українців обрали свого лікаря у 1642 закладах первинки, з яких 33% – це приватні заклади та лікарі-ФОП.

З 1 квітня 2019 року рецепт на "Доступні ліки" став виключно електронним. Завдяки електронному рецепту пацієнтам набагато легше отримувати ліки – не треба збирати три-чотири печатки для паперового рецепту, непокоїтися, чи вистачить грошей у місцевої влади на ліки у його районі, селищі чи місті.

Тепер, коли у пацієнта закінчуються ліки, він може звернутися до лікаря телефоном. Лікар випише електронний рецепт на "Доступні ліки" навіть без особистого прийому.

Більше того – пацієнтові не обов’язково самому вирушати в аптеку. Номер е-рецепту легко переслати чи повідомити рідним або навіть сусідці, і вони отримають "Доступні ліки" за нього.

Це дуже зручно в умовах пандемії, коли українцям, які відносяться до груп ризику, потрібно особливо дбати про власний захист від вірусу.

На сьогодні "Доступні ліки" отримали понад 2,3 млн пацієнтів.

З 1 квітня 2020 року направлення до закладу спеціалізованої допомоги є електронним. Пацієнт самостійно обирає спеціалізований медзаклад, в якому отримати послуги за Програмою медичних гарантій, незалежно від свого місця проживання чи прописки, або того, в якому районі чи місті працює лікар, який виписав це направлення.

Пацієнт може звернутись в комунальний заклад або у приватну клініку чи до лікаря, який має власну практику, якщо вони уклали договори з НСЗУ на надання відповідних послуг.

А НСЗУ перерахує кошти саме тому закладу, в який звернувся за допомогою пацієнт.

Вже створено понад 6 млн електронних направлень для 2,5 млн пацієнтів. Понад 1 млн е-направлень виконано.

2. Записи, які завжди з тобою

Медичну історію кожного пацієнта збережено в системі. Не так, як це колись було в реєстратурі.

У кожного траплялась ситуація, коли паперова медична картка… губилась. А разом з нею – уся необхідна інформація стосовно зроблених щеплень, хронічних хвороб, госпіталізацій тощо.

Щоб нас правильно лікували, попереджати потенційні проблеми, медична історія має бути збережена – уся, і впродовж всього життя. Саме це забезпечують електронні медичні записи та електронна медична картка.

Крім того, електронні дані пацієнта посилюють рівень приватності пацієнта. На відміну від паперових медичних карток, до яких можуть зазирнути будь-які медичні або навіть немедичні працівники, до електронних даних пацієнта матимуть доступ лише чітко визначені лікарі.

Всю інформацію про пацієнта бачить сімейний лікар, а необхідну для призначення лікування – лікуючий лікар.

3. Прозорість усіх даних

Здавалось би, навіщо це пацієнту – відкритість, прозорість оплат, законтрактованих закладів і таке інше.

Але тепер пацієнт бачить, з яким лікарем можна укласти декларацію, з тих, які ще не досягли ліміту кількості пацієнтів.

Пацієнт бачить, скільки грошей перераховано до будь-якого закладу, який має контракт з НСЗУ, до будь-якої аптеки, яка відпускає "Доступні ліки".

Тож маніпуляцій стосовно "відсутності фінансування" відтепер можна уникнути та вимагати якісних послуг у межах Програми медичних гарантій.

Також пацієнт бачить, в якому закладі він може отримати послугу за своїм електронним направленням. І пацієнту не потрібно привязуватися до місця прописки або ж платити "благодійні внески" закладу. Єдина умова – чинний договір з НСЗУ.

4. Стабільність роботи

У липні ми мали проблему через відсутність потужностей для швидкої обробки великих масивів інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров’я.

Наразі ця проблема вирішена, електронна система охорони здоров’я працює стабільно.

Про це свідчать наступні дані:

за останні 30 діб кількість нових пацієнтів, які вперше отримали чи погасили електронне направлення склала майже 536 тисяч;

вперше подали декларацію про вибір лікаря понад 257 тис. українців;

вперше отримали "Доступні ліки" - майже 46 тисяч.

за останній тиждень понад 167 тисяч пацієнтів вперше отримали чи погасили електронне направлення;

майже 66 тисяч вперше обрали свого лікаря;

понад 10 тис. отримали "Доступні ліки".

5. Вектор розвитку

Ми не зупиняємось на досягненнях та розвиваємо електронну систему охорони здоров’я, щоб пацієнти отримували все більше зручних сервісів.

В планах запустити наступні сервіси:

Сервіс єМалятко. Для батьків новонародженої дитини набагато спроститься процес отримання свідоцтва про народження. А в ЕСОЗ дані про новонародженого з’являться автоматично відразу після держреєстрації. Також завдяки сервісу єМалятко можна пришвидшити обмін інформацією між державними установами, вилучити з обігу зайві паперові документи, які наразі громадяни мають переносити між державними закладами. Електронний кабінет пацієнта. Цей сервіс дозволить пацієнту подати декларацію онлайн, побачити власну електронну медичну картку, там будуть збережені його електронні рецепти та направлення. Електронний лікарняний. Отримання листка непрацездатності ми зробимо автоматичним електронним процесом.

Жодних печаток, штампів і неправильно вписаних реквізитів – і для пацієнта, і для лікаря, і для роботодавця процес стане зручним та непомітним.

Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров'я України, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Khakimullin/Depositphotos

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