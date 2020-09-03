Медиків змушують приховувати факт зараження COVID-19. Зеленський просить МОЗ взяти ситуацію на контроль

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3 вересня 2020

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді, йдеться на сайті офісу президента.

"Це небезпечна й неприпустима ситуація.

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Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", – заявив Зеленський.

 Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 3 вересня оголошено про 2430 нових випадків в Україні. 

Зафіксовано 54 нових випадки смерті.


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