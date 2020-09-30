Рада ухвалила закон, який зробить донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим

Верховна Рада ухвалила законопроект №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

"За" проголосував 251 депутат.

Це законопроєкт має на меті зробити донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим.

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Основні новації пояснює Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:

Донорську кров перевірятимуть та контролюватимуть за євростандартами

Розвиток системи крові базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві.

Дозволяється бути донорами іноземцям та людям з тимчасовою посвідкою на реєстрацію.

Експорт компонентів та препаратів крові стане можливим лише після повного забезпечення національної потреби.

Буде створено реєстр донорів крові як складової частини eHealth. Це дозволить оперативно знаходити донорів та дізнаватися про наявні у них тимчасові чи постійні протипоказання.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Законопроект також передбачає, що Україні мають встановити вимоги і стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів, які будуть відповідати вимогам ЄС.

А також створити в Україні Національний реєстр донорів крові, її компонентів та можливих донорів.

Документ пропонує переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі.

Які проблеми з кров'ю в Україні?

"В Україні законодавство старе, крові в лікарнях бракує, немає жодних правил та відповідальності щодо безпеки крові.

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Ніхто не знає, скільки крові є, а скільки потрібно – така статистика просто не ведеться.

Величезна проблема – дізнатись, де шукати донорів і як ними стати", - пише народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

Крові в країні втричі менше, ніж рекомендує ВООЗ, а кількість донацій щороку зменшується на 20 тисяч. Запаси усіх груп крові, наприклад, у Київському міському центрі крові критично малі.

За її словами, законопроект "Про безпеку та якість крові та компонентів крові" ситуацію змінить.

Бо з'являться і запрацюють чіткі правила: як перевіряти кров, як її зберігати, як розподіляти. Щоб у лікарнях не було ні дефіциту крові, ні надлишку компонентів, які зараз просто виливають.

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