Рада ухвалила закон, який зробить донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим

Верховна Рада ухвалила законопроект №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".
"За" проголосував 251 депутат.
Це законопроєкт має на меті зробити донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим.
Основні новації пояснює Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:
- Донорську кров перевірятимуть та контролюватимуть за євростандартами
- Розвиток системи крові базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві.
- Дозволяється бути донорами іноземцям та людям з тимчасовою посвідкою на реєстрацію.
- Експорт компонентів та препаратів крові стане можливим лише після повного забезпечення національної потреби.
- Буде створено реєстр донорів крові як складової частини eHealth. Це дозволить оперативно знаходити донорів та дізнаватися про наявні у них тимчасові чи постійні протипоказання.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Законопроект також передбачає, що Україні мають встановити вимоги і стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів, які будуть відповідати вимогам ЄС.
А також створити в Україні Національний реєстр донорів крові, її компонентів та можливих донорів.
Документ пропонує переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі.
Які проблеми з кров'ю в Україні?
"В Україні законодавство старе, крові в лікарнях бракує, немає жодних правил та відповідальності щодо безпеки крові.
Ніхто не знає, скільки крові є, а скільки потрібно – така статистика просто не ведеться.
Величезна проблема – дізнатись, де шукати донорів і як ними стати", - пише народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.
Крові в країні втричі менше, ніж рекомендує ВООЗ, а кількість донацій щороку зменшується на 20 тисяч. Запаси усіх груп крові, наприклад, у Київському міському центрі крові критично малі.
За її словами, законопроект "Про безпеку та якість крові та компонентів крові" ситуацію змінить.
Бо з'являться і запрацюють чіткі правила: як перевіряти кров, як її зберігати, як розподіляти. Щоб у лікарнях не було ні дефіциту крові, ні надлишку компонентів, які зараз просто виливають.
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