Рада ухвалила закон, який зробить донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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30 вересня 2020

Верховна Рада ухвалила законопроект №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

"За" проголосував 251 депутат.

Це законопроєкт має на меті зробити донорство крові в Україні прозорішим та доступнішим.

Основні новації пояснює Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:

  • Донорську кров перевірятимуть та контролюватимуть за євростандартами
  • Розвиток системи крові базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві.
  • Дозволяється бути донорами іноземцям та людям з тимчасовою посвідкою на реєстрацію.
  • Експорт компонентів та препаратів крові стане можливим лише після повного забезпечення національної потреби.
  • Буде створено реєстр донорів крові як складової частини eHealth. Це дозволить оперативно знаходити донорів та дізнаватися про наявні у них тимчасові чи постійні протипоказання.
Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Законопроект також передбачає, що Україні мають встановити вимоги і стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів, які будуть відповідати вимогам ЄС.

А також створити в Україні Національний реєстр донорів крові, її компонентів та можливих донорів.

Документ пропонує переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі. 

Які проблеми з кров'ю в Україні?

"В Україні законодавство старе, крові в лікарнях бракує, немає жодних правил та відповідальності щодо безпеки крові. 

Ніхто не знає, скільки крові є, а скільки потрібно – така статистика просто не ведеться. 

Величезна проблема – дізнатись, де шукати донорів і як ними стати", - пише народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

Крові в країні втричі менше, ніж рекомендує ВООЗ, а кількість донацій щороку зменшується на 20 тисяч. Запаси усіх груп крові, наприклад, у Київському міському центрі крові критично малі.

За її словами, законопроект "Про безпеку та якість крові та компонентів крові" ситуацію змінить. 

Бо з'являться і запрацюють чіткі правила: як перевіряти кров, як її зберігати, як розподіляти. Щоб у лікарнях не було ні дефіциту крові, ні надлишку компонентів, які зараз просто виливають.

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