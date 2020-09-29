Навіщо Європейському союзу дбати про якість крові українців? 

Ольга Стефанишина Народна депутатка від фракції "Голос", членкиня комітету ВРУ з питань здоров'я нації
1266
29 вересня 2020

10 голосів не вистачило українському парламенту, щоб врятувати тисячі українців, які потребують донорської крові в українських лікарнях. 

У цю середу, 30 вересня, мій законопроект "Про безпеку та якість крові та компонентів крові" №3648 знову буде на розгляді Верховної Ради. 

І цього разу депутати вже не мають права провалити голосування. 

Реклама:

Бо такої застарілої системи крові, як в Україні, немає в жодній європейській державі. 

Бо крові в лікарнях бракує, і родичі пацієнтів мусять купувати її самотужки. 

Бо навіть статистики скільком людям в Україні потрібна кров   сьогодні немає. 

Нині в Україні запаси усіх груп крові критично малі

Як у світі

Донорську кров у світі збирають понад 12000 центрів крові. 

Реклама:

В Ізраїлі відповідальність за заготівлю, обробку, тестування і розподіл одиниць крові компонентів для всіх лікарень в країні несе Національна служба крові. 

Забір крові відбувається в бладмобілях (автомобіль для забору крові), що зупиняються в людних місцях: бізнес-центрах, торговельних центрах, військових таборах, університетах, а також на станціях Національної служби крові.

В Іспанії механізм трохи інший: координацію та гарантію безпеки крові забезпечує Міністерство охорони здоров'я Іспанії за допомогою спеціального Комітету з питань охорони здоров'я громадян. 

Також в країні функціонує Науковий комітет з питань безпеки крові. Цей комітет вносить пропозиції до органів влади з питань безпеки донорської крові та публікує свої власні дослідження, звіти і рекомендації щодо організації цього процесу.

Контролює якість крові в країнах ЄС – Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччині чи Польщі компетентний орган. Він же відповідає за ліцензування у системі крові. Прозоро і чітко.

Як в Україні

В Україні поки що не так: законодавство старе, крові в лікарнях бракує, немає жодних правил та відповідальності щодо безпеки крові. 

Ніхто не знає, скільки крові є, а скільки потрібно – така статистика просто не ведеться. 

Величезна проблема – дізнатись, де шукати донорів і як ними стати.

Батьки онкохворих дітей, чи мами поранених бійців, чи чоловіків, дружини яких борються за себе і немовля під час важких пологів – майже всі вони шукають донорів самотужки. 

Крові в країні втричі менше, ніж рекомендує ВООЗ, а кількість донацій щороку зменшується на 20 тисяч. Запаси усіх груп крові, наприклад, у Київському міському центрі крові критично малі.

70% донорів у країні – разові або родинні донори. Це родичі, знайомі, друзі людини, якій потрібна кров. 

Це ж добре, що люди відгукуються і допомагають, бо кров же все одно перевіряють? 

Та й у людини перед кроводачею обов'язково запитують про її хвороби? 

Так, запитують. І нібито й перевіряють. Проте саме через разове донорство і неефективну систему перевірки 2500 пацієнтів на рік в Україні потенційно інфікуються ВІЛ чи гепатитами, свідчить статистика. 

У світі ж надзвичайною вважається ситуація, коли виникає 5 випадків зараження. 

 70% донорів у країні – разові або родинні донори

Як має бути

🩸  якість

Законопроект "Про безпеку та якість крові та компонентів крові" ситуацію змінить. 

Бо з'являться і запрацюють чіткі правила: як перевіряти кров, як її зберігати, як розподіляти. Щоб у лікарнях не було ні дефіциту крові, ні надлишку компонентів, які зараз просто виливають.

Вперше в Україні за прикладом європейських країн буде створено Уповноважений орган, який відповідатиме за ліцензування та контроль у системі крові. Його створення та регулювання системи крові – це ключова вимога Директиви Євросоюзу. 

Нам вкрай необхідно запровадити європейський підхід до стандартів безпеки та якості в системі крові. Це означає, що всі установи, що діють у системі крові, відповідатимуть стандартам: від моменту заготівлі крові до моменту її передачі для переробки. 

Донації крові будуть простежуватися на кожному етапі, а отже можна буде гарантувати якість крові. Усі приміщення та обладнання, які використовують центри крові, будуть перевірені на відповідність стандартам. 

Центри крові будуть проводити тестування за сучасними методами – відповідно до європейських вимог. А у системі крові працюватимуть особи з відповідною кваліфікацією.

Згідно з новим законом, буде створено Національний реєстр донорів крові та компонентів крові. Це дозволить не лише оперативно знайти потрібного донора, але й отримати інформацію про протипоказання, які він чи вона має. 

🩸  достатня кількість

І найголовніша проблема, яку треба і можна вирішити – дефіцит донорської крові в лікарнях. Сьогодні її втричі менше, ніж рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Чому? Бо по всьому світі потужна соціальна реклама і пропаганда роблять свою справу: здавати кров – почесна і благородна місія. 

Культура донорства у світі формується із самого дитинства. Це дійсно важливо. Бо донори ретельно слідкують за своїм здоров’ям, постійно перевіряються. І здають кров постійно. 

А влада і громадські організації розробляють спеціальні програми розвитку донорства крові. Донорам забезпечують комфортні умови, привітний простір в центрах крові або ж роблять виїзні забори крові – і це також є важливим чинником формування донорського руху. 

Саме так має бути і в Україні. Тоді пацієнтам у критичній ситуації не треба буде шукати донорів. І кожен зможе вчасно отримати якісну та безпечну кров.

Чому голосування за зміну законодавства по крові це важливо

Коли українці вирішили, що хочуть бути частиною Євросоюзу і держава їх підтримала, ми зробили свій вибір. І взяли зобов'язання – жити за законами Європейського союзу. 

Одна із вимог ЄС – замінити старе і неоковирне законодавство у сфері донорства крові. Воно глобально не оновлювались з 1995 року. Радянська модель вже настільки себе вичерпала, що негайний перегляд – це питання безпеки наших пацієнтів, а також питання виконання Україною Угоди про асоціацію.

Можливо, хтось запитує: навіщо Європейському Союзу дбати про якість крові українців? 

Відповідь проста: не може посеред Європи існувати держава, де пацієнти помирають від нестачі крові або тисячами інфікуються небезпечними хворобами, бо кров не тестують належно. 

Це несправедливо. 

Це не гуманно. 

І це протирічить європейським принципам і нормам. 

У цю середу народні депутати України мають нарешті покласти край кам'яному віку в системі переливання донорської крові в Україні. І – стати значно ближчими до Європейського Союзу.

Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції "Голос", членкиня Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Shyntartanya/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Коли українці перестануть шукати донорів крові для себе, рідних і чужих

5 причин, чому бути донором крові – корисно. Пояснює Супрун

Донор, який врятував 2,4 млн дітей, останній раз здав кров

Втричі менше донорів через карантин: київський центр крові готовий возити охочих на процедури

Донорам крові забезпечать особливі умови під час карантину

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1199
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2434
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19838
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій