Як вдома доглядати за рідними, які хворіють на COVID-19. Поради від ЦГЗ

Пацієнти з легким перебігом хвороби можуть лікуватися від коронавірусної інфекції вдома.

В такому випадку їм потрібно створити комфортні умови для лікування та самоізоляції.

У Центрі громадського здоров'я опублікували кілька порад, як правильно доглядати за рідними, які захворіли коронавірусною інфекцією.

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Крім того, у відомстві нагадують, що співмешканці є контактними особами. Тому при появі перших симптомів ГРВІ потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Фото samotrebizan/Depositphotos

Правила по догляду за хворим з COVID-19 в домашніх умовах

🔷 Розмістіть пацієнта у добре провітрюваному приміщенні.

🔷 Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

🔷 Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта.

Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.

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🔷 Варто обмежити рух пацієнта місцями спільного користування.

🔷 Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом.

🔷 Мийте руки після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням.

🔷 Після миття рук з милом витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.

🔷 Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

🔷 Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття медичних рукавичок слід мити руки.

🔷 Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

🔷 Уникайте обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо.

Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід.

🔷 Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом.

🔷 Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки.

Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

🔷 Люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.

🔷 Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування SARS-CoV-2.