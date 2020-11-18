Степанов заявляє, що на 2021 рік на медицину планують виділити надто мало коштів

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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18 листопада 2020

У Державному бюджеті на 2021 рік, який було прийнято у першому читанні, недостатньо коштів передбачено на фінансування медицини.

Зокрема, на підвищення зарплати лікарям. 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у  середу 18 листопада із самоізоляції. 

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"Ми готові доповісти за кожну гривню, яку ми запрошуємо. Зараз триває бюджетний процес. Тих коштів, які закладені в першому читанні на медицину, виходячи з наших розрахунків, їх недостатньо. 

Ми маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки, які дозволять профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Це наша життєва необхідність.

Ми вже цього року побачили, що таке недофінансування медицини", каже міністр. 

 Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Степанов сподівається, що наступного року зарплата лікарів може складати щонайменше 22-25 тисячі гривень "для лікаря, який починає свій шлях у лікарні після інтернатури". 

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні. 

У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. 

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Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. 

Водночас, очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що в бюджетному запиті МОЗ на наступний рік має бути 296 млрд гривень. 

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