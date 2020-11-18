Степанов заявляє, що на 2021 рік на медицину планують виділити надто мало коштів

У Державному бюджеті на 2021 рік, який було прийнято у першому читанні, недостатньо коштів передбачено на фінансування медицини.
Зокрема, на підвищення зарплати лікарям.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у середу 18 листопада із самоізоляції.
"Ми готові доповісти за кожну гривню, яку ми запрошуємо. Зараз триває бюджетний процес. Тих коштів, які закладені в першому читанні на медицину, виходячи з наших розрахунків, їх недостатньо.
Ми маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки, які дозволять профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Це наша життєва необхідність.
Ми вже цього року побачили, що таке недофінансування медицини", – каже міністр.
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
Степанов сподівається, що наступного року зарплата лікарів може складати щонайменше 22-25 тисячі гривень "для лікаря, який починає свій шлях у лікарні після інтернатури".
Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні.
У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень.
Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП.
Водночас, очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що в бюджетному запиті МОЗ на наступний рік має бути 296 млрд гривень.
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