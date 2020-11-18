Уряд планує закупити 6 млн експрес-тестів на COVID-19

На це буде витрачено 1 млрд гривень і їх отримають сімейні лікарі та мобільні бригади.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 18 листопада.

"Часто наводять приклад Словаччини, яка провела тестування усього населення. Так ось, 6 млн – це в 4 рази більше, аніж було використано під час тестування в Словаччині.

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Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування", – зазначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: facebook

Прем’єр також повідомив, що на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей України буде спрямовано ще 900 млн грн.

"Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.

Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі можливі варіанти", – зазначив він.

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