Уряд планує закупити 6 млн експрес-тестів на COVID-19

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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18 листопада 2020

На це буде витрачено 1 млрд гривень і їх отримають сімейні лікарі та мобільні бригади. 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 18 листопада.

"Часто наводять приклад Словаччини, яка провела тестування усього населення. Так ось, 6 млн це в 4 рази більше, аніж було використано під час тестування в Словаччині. 

Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування", зазначив Денис Шмигаль.

 Денис Шмигаль. Фото: facebook 

 Прем’єр також повідомив, що на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей України буде спрямовано ще 900 млн грн.

"Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки  організації мобільних госпіталів. 

Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі можливі варіанти", зазначив він. 

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