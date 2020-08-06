Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19. Протипоказання від ЦГЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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6 серпня 2020

Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19. 

ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. 

Найперше зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.

 Фото ivonnewierink/Depositphotos

 
Перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту НЕ рекомендується:

За 6 годин

  • Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки;
  • Використовувати препарати для розсмоктування. 

За 3-4 години

  • Жувати гумку чи цукерки;
  • Чистити зуби, полоскати горло чи рот;
  • Їсти чи пити;
  • Курити. 

 Рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту. 


Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад. 

Вони мають використовувати такі засоби захисту:

 медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;

захисні окуляри або щиток для обличчя;

ізоляційний захисний халат та шапочка;

рукавички. 


Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:

✔ стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;

✔ шпатель;

✔ транспортний епендорф із середовищем;

✔ інструмент для маркування біологічного матеріалу;

направлення на лабораторне тестування;

✔ пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.

Важливо, що для мазків із зіва та носа та повинні використовуватися окремі тампони або зонти.

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