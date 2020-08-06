Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19. Протипоказання від ЦГЗ

Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19.
ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.
У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту.
Найперше зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.
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Перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту НЕ рекомендується:
За 6 годин
- Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки;
- Використовувати препарати для розсмоктування.
За 3-4 години
- Жувати гумку чи цукерки;
- Чистити зуби, полоскати горло чи рот;
- Їсти чи пити;
- Курити.
|Рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту.
Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад.
Вони мають використовувати такі засоби захисту:
✅ медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;
✅ захисні окуляри або щиток для обличчя;
✅ ізоляційний захисний халат та шапочка;
✅ рукавички.
Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:
✔ стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;
✔ шпатель;
✔ транспортний епендорф із середовищем;
✔ інструмент для маркування біологічного матеріалу;
✔направлення на лабораторне тестування;
✔ пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.
Важливо, що для мазків із зіва та носа та повинні використовуватися окремі тампони або зонти.
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