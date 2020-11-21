Чи вмієте ви надавати першу допомогу? А в часи COVID-19? ТЕСТ для супергероїв

У Великій Британії приблизно 140 000 людей щороку помирають через те, що поряд не було нікого, хто знав би, як правильно надавати першу допомогу.

В Україні такої статистики немає.

Але анестезіологи-реаніматологи та інструктори з тренінгу надання першої допомоги "Добробуту" Юрій Василець та Інна Кірсенко кажуть, що перша допомога надається у мізерному відсотку випадків – приблизно в 5-7%.

І часто вона надається неправильно.

Інна Кірсенко розповідає, що найчастіше люди або просто стоять і чекають на "швидку", або починають пропонувати якісь пігулки, що категорично не можна.

Для того, щоб знати як правильно надавати першу допомогу, яка зможе врятувати людині життя, варто відвідати спеціальний тренінг.

А поки пропонуємо вам пройти тест та оцінити ваш рівень знань про першу допомогу.