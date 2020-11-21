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Тест

Чи вмієте ви надавати першу допомогу? А в часи COVID-19? ТЕСТ для супергероїв

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21 листопада 2020

У Великій Британії приблизно 140 000 людей щороку помирають через те, що поряд не було нікого, хто знав би, як правильно надавати першу допомогу.

В Україні такої статистики немає. 

Але анестезіологи-реаніматологи та інструктори з тренінгу надання першої допомоги "Добробуту" Юрій Василець та Інна Кірсенко кажуть, що перша допомога надається у мізерному відсотку випадків приблизно в 5-7%. 

І часто вона надається неправильно.

Інна Кірсенко розповідає, що найчастіше люди або просто стоять і чекають на "швидку", або починають пропонувати якісь пігулки, що категорично не можна.

Для того, щоб знати як правильно надавати першу допомогу, яка зможе врятувати людині життя, варто відвідати спеціальний тренінг.

А поки пропонуємо вам пройти тест та оцінити ваш рівень знань про першу допомогу.

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Перед вами лежить людина. На перший погляд, вона непритомна. Ваші дії:

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Ви оцінили ситуацію і зрозуміли, що в безпеці. Ваші подальші дії:

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Людина не дихає. Як правильно викликати "швидку":

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"Швидка" їде. Ваші дії:

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Як довго варто робити натискання на грудну клітину?

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Людина не дихає, "швидку" вже викликали і ви проводите серцево-легеневу реанімацію. Як ще можна допомогти?

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Людині погано, але вона поки у свідомості та тримається за грудну клітину. Хтось з натовпу пропонує ліки. Ваші дії:

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Ви бачите людину з епілептичним нападом. Ваші дії:

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Дитина віком до року чимось вдавилась, але при свідомості. Ваші дії:

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Прийом Геймліха не допоміг. Дитина не дихає. Ваші дії:

Ваш результат