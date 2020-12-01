Як лікується COVID-19 вдома та при госпіталізації, й що пацієнт має отримати безкоштовно? Перевірте свої права у ТЕСТі

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні продовжує зростати.

Збільшується і кількість різноманітної інформації про лікування коронавірусної хвороби – як достовірної, так і хибної.

Інформація з офіційних джерел, вичерпна і отримана вчасно, допомагає опанувати тривожність і страх та прийняти правильні рішення.

Пропонуємо вам пройти тест та перевірити свої знання щодо лікування пацієнтів з COVID-19 в Україні, скільки воно коштує та який маршрут пацієнта у медичні системі.

Та головне – які права пацієнта і на яку допомогу він може розраховувати.

У підготовці тесту актуальною інформацією ділився член робочої групи експертів НСЗУ, яка розглядає зміни до Програми медичних гарантій на 2021 рік, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), голова відокремленого підрозділу Асоціації анестезіологів України в Полтавській області Дмитро Шкурупій.