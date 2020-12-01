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Тест

Як лікується COVID-19 вдома та при госпіталізації, й що пацієнт має отримати безкоштовно? Перевірте свої права у ТЕСТі

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1 грудня 2020

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні продовжує зростати.

Збільшується і кількість різноманітної інформації про лікування коронавірусної хвороби як достовірної, так і хибної. 

Інформація з офіційних джерел, вичерпна і отримана вчасно, допомагає опанувати тривожність і страх та прийняти правильні рішення. 

Пропонуємо вам пройти тест та перевірити свої знання щодо лікування пацієнтів з COVID-19 в Україні, скільки воно коштує та який маршрут пацієнта у медичні системі. 

Та головне які права пацієнта і на яку допомогу він може розраховувати.

У підготовці тесту актуальною інформацією ділився член робочої групи експертів НСЗУ, яка розглядає зміни до Програми медичних гарантій на 2021 рік, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), голова відокремленого підрозділу Асоціації анестезіологів України в Полтавській області Дмитро Шкурупій.

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Хто має право на консультацію сімейного лікаря у разі підозри на COVID-19 та відбір зразків для тестування?

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Чи реально пацієнту, який не потребує госпіталізації, безоплатно пройти тестування на COVID-19?

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Чи може пацієнт, який лікується від коронавірусу вдома, безоплатно зробити комп'ютерну томографію легень?

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Якщо стан пацієнта з COVID-19 який лікується вдома, різко погіршується, куди звертатися з проханням про госпіталізацію?

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Чи може пацієнт з COVID-19 обрати лікарню, куди його госпіталізують?

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Що має бути в лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19?

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За що потрібно платити пацієнту, якого госпіталізували з COVID-19?

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Скільки платить держава в середньому за лікування одного хворого на COVID-19 у стаціонарі лікарні?

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Яку суму коштів отримує лікарня від НСЗУ на ліки для пацієнта у важкому стані в середньому за 11 днів лікування?

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Чи мають безкоштовно робити КТ госпіталізованому з COVID-19 пацієнту?

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