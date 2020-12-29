Надання медичної допомоги при реабілітації тепер врегульовано законом – Степанов

28 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Документ запроваджує функціонування сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 29 грудня.

За його словами, важливо, щоб в законодавстві було врегульовано, яким чином має відбуватися надання якісної реабілітації.

Фото photographee.eu/Depositphotos

"Це такий системний документ, бо реабілітація – невід'ємна частина надання медичної допомоги.

Наприклад, будь-яка людина, яка перенесла інсульт потребує потім медичної реабілітації, інколи вона дуже тривала...

Завдяки цьому закону будуть створені умови для формування сучасної реабілітації в сфері охорони здоров'я, яка буде функціонувати та розвиватися за принципами та стандартами зокрема Європейського союзу", – зазначив Степанов.

У пресслужбі президента пояснюють, що документ запроваджує надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Крім того, закон визначає "правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я".

"Також цей документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я", – сказано в повідомленні.

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