Які послуги під час медичної реабілітації можна отримати безкоштовно. Пояснює НСЗУ

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 серпня 2020

Для надання послуг з медичної реабілітації Національна служба здоров'я України уклала договори з 249 медзакладами, 4 з яких приватні. 

Про це повідомили в НСЗУ на офіційній сторінці у Facebook. 

Отримати допомогу з медичною реабілітацією можуть пацієнти:

  • з ураженням нервової системи (212 медзаклади);
  • з ураженням опорно-рухового апарату (223 медзаклади);
  • немовлята, які народились передчасно, або хворі, впродовж перших трьох років життя (63 медзаклади).
 Послуги з медичної реабілітації  в Україні надають 249 закладів. Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Загалом за період з квітеня по липень НСЗУ виплатила медзакладам понад 512 млн грн.

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з медичної реабілітації:

✅ огляд та консультації;

✅ формування індивідуальної програми реабілітації;

✅ моніторинг стану пацієнта;

✅ послуги з медичної реабілітації;

✅ навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій;

✅ консультації лікарів інших спеціальностей.

Щоб отримати безоплатно медичну реабілітацію, пацієнту потрібно

✔ Звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, він за необхідності створить в електронній системі охорони здоров’я йому направлення на отримання послуги з медичної реабілітації;

✔ Отримати направлення лікуючого лікаря, який також може спрямувати пацієнта на медичну реабілітацію за потреби.

Стосовно медичної реабілітації, в Програмі медичних гарантій на 2021 рік НСЗУ пропонує виділити в окремий пакет послуг для дорослих та дітей від 3-х років із загальносоматичною патологією, зокрема для реабілітації пацієнтів із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо.

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