Які послуги під час медичної реабілітації можна отримати безкоштовно. Пояснює НСЗУ

Для надання послуг з медичної реабілітації Національна служба здоров'я України уклала договори з 249 медзакладами, 4 з яких приватні.
Про це повідомили в НСЗУ на офіційній сторінці у Facebook.
Отримати допомогу з медичною реабілітацією можуть пацієнти:
- з ураженням нервової системи (212 медзаклади);
- з ураженням опорно-рухового апарату (223 медзаклади);
- немовлята, які народились передчасно, або хворі, впродовж перших трьох років життя (63 медзаклади).
|Послуги з медичної реабілітації в Україні надають 249 закладів. Фото AllaSerebrina/Depositphotos
Загалом за період з квітеня по липень НСЗУ виплатила медзакладам понад 512 млн грн.
В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з медичної реабілітації:
✅ огляд та консультації;
✅ формування індивідуальної програми реабілітації;
✅ моніторинг стану пацієнта;
✅ послуги з медичної реабілітації;
✅ навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій;
✅ консультації лікарів інших спеціальностей.
Щоб отримати безоплатно медичну реабілітацію, пацієнту потрібно
✔ Звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, він за необхідності створить в електронній системі охорони здоров’я йому направлення на отримання послуги з медичної реабілітації;
✔ Отримати направлення лікуючого лікаря, який також може спрямувати пацієнта на медичну реабілітацію за потреби.
Стосовно медичної реабілітації, в Програмі медичних гарантій на 2021 рік НСЗУ пропонує виділити в окремий пакет послуг для дорослих та дітей від 3-х років із загальносоматичною патологією, зокрема для реабілітації пацієнтів із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо.
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