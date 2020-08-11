Які послуги під час медичної реабілітації можна отримати безкоштовно. Пояснює НСЗУ

Для надання послуг з медичної реабілітації Національна служба здоров'я України уклала договори з 249 медзакладами, 4 з яких приватні.

Про це повідомили в НСЗУ на офіційній сторінці у Facebook.

Отримати допомогу з медичною реабілітацією можуть пацієнти:

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з ураженням нервової системи ( 212 медзаклади);

з ураженням опорно-рухового апарату ( 223 медзаклади);

немовлята, які народились передчасно, або хворі, впродовж перших трьох років життя (63 медзаклади).

Послуги з медичної реабілітації в Україні надають 249 закладів. Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Загалом за період з квітеня по липень НСЗУ виплатила медзакладам понад 512 млн грн.

В рамках Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з медичної реабілітації:

✅ огляд та консультації;

✅ формування індивідуальної програми реабілітації;

✅ моніторинг стану пацієнта;

✅ послуги з медичної реабілітації;

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✅ навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій;

✅ консультації лікарів інших спеціальностей.

Щоб отримати безоплатно медичну реабілітацію, пацієнту потрібно

✔ Звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, він за необхідності створить в електронній системі охорони здоров’я йому направлення на отримання послуги з медичної реабілітації;

✔ Отримати направлення лікуючого лікаря, який також може спрямувати пацієнта на медичну реабілітацію за потреби.

Стосовно медичної реабілітації, в Програмі медичних гарантій на 2021 рік НСЗУ пропонує виділити в окремий пакет послуг для дорослих та дітей від 3-х років із загальносоматичною патологією, зокрема для реабілітації пацієнтів із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо.

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