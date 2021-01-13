Одягнутися як капуста: 6 порад, як вберегтися від переохолодження

Взимку дуже важливо одягатися тепло і зручно, щоб не замерзнути.

При цьому на переохололодження вливають й інші фактори, наприклад, носіння прикрас або куріння.

Центр громадського здоров’я дає прості поради, які допоможуть уберегтися від переохолодження.

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Обирайте правильний одяг

У ЦГЗ розповідають, що найкраще одягатися як капуста – багатошарово.

При цьому одяг не обов’язково має бути грубим та сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Одяг краще обирати із натуральних чи спеціальних матеріалів.

"Правильний" зимовий одяг складається із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Також на варто залишати відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову втрачається чимало тепла і можна захворіти. Крім того, від морозного повітря волосся стає тьмяним та ламким.

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Додатково потрібно подбати про зимове взуття із товстою підошвою. Воно має бути просторим, ідеальним за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

Щоб не замерзнути, рухайтесь

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте.

Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю поїжте

Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше.

У холодну пору року краще обрати поживну та здорову теплу їжу.

Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження.

Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги "печуть", або ж бачите серйозне почервоніння, зайдіть у будь-яке тепле місце – магазин, кафе, під’їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм.

До того ж, кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Куріння та алкоголь не зігрівають – краще візьміть чай

Уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати.

Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш вразливими до морозу.

Тому на морозну вулицю із собою краще взяти термос із чаєм.

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