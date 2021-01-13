Одягнутися як капуста: 6 порад, як вберегтися від переохолодження

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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13 січня 2021

Взимку дуже важливо одягатися тепло і зручно, щоб не замерзнути. 

При цьому на переохололодження вливають й інші фактори, наприклад, носіння прикрас або куріння. 

Центр громадського здоров’я дає прості поради, які допоможуть уберегтися від переохолодження. 

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🧤Обирайте правильний одяг

У ЦГЗ розповідають, що найкраще одягатися як капуста – багатошарово. 

При цьому одяг не обов’язково має бути грубим та сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

 Фото IgorVetushko/Depositphotos

Одяг краще обирати із натуральних чи спеціальних матеріалів.

"Правильний" зимовий одяг складається із трьох шарів:

  • білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);
  • середній шар (светр, кофта тощо);
  • верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Також на варто залишати відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову втрачається чимало тепла і можна захворіти. Крім того, від морозного повітря волосся стає тьмяним та ламким.

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Додатково потрібно подбати про зимове взуття із товстою підошвою. Воно має бути просторим, ідеальним за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

🧤 Щоб не замерзнути, рухайтесь

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину — не стійте.

 Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

🧤 Перед виходом на вулицю поїжте

Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. 

У холодну пору року краще обрати поживну та здорову теплу їжу. 

🧤 Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження.

 Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги "печуть", або ж бачите серйозне почервоніння, зайдіть у будь-яке тепле місце – магазин, кафе, під’їзд тощо.

🧤 Не носіть металеві прикраси

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. 

До того ж, кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

🧤 Куріння та алкоголь не зігрівають – краще візьміть чай

Уживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. 

Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш вразливими до морозу.

Тому на морозну вулицю із собою краще взяти термос із чаєм.

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