Чи можна хворіти на грип та COVID-19 одночасно і від чого це залежить?

Хоча масштаби пандемії COVID-19 поки не зменшуються, сезон грипу починається незвично повільно, пише HuffPost.
Експерти це передбачали і сподівалися, що так може статися завдяки заходам для боротьби з COVID-19.
Але це не означає, що загроза подвійної пандемії вже позаду.
Значна частина людей може захворіти обома інфекціями, а дехто може заразитися обома вірусами водночас.
Хоча інформація про те, як віруси взаємодіють один з одним і разом впливають на організм, обмежені, перші дані свідчать про те, що тим, хто заражається обома інфекціями, важче.
|Фото: Samotrebizan/Depositphotos
Як можна заразитися обома вірусами одночасно
Перше, що потрібно знати про коінфекцію COVID-19 і грипом, - що це можливо, тому що два віруси причеплюються до різних частин тіла.
Вони не конкурують один з одним, коли справа доходить до зараження наших клітин.
За словами Діна Вінслоу, фахівця з інфекційних захворювань з Stanford Health Care, препринт дослідження про коінфекцію грипу показує, що існує короткий проміжок часу, протягом якого одна вірусна інфекція може перешкоджати успішному злиттю іншої вірусної інфекції з нашими клітинами.
"Але цей період дуже дуже короткий і непередбачуваний", - вважає Вінслоу.
Хоча деякі люди можуть уникнути коінфекції, іншим може не пощастити. Вінслоу сказав, що також не зрозуміло, чи існує такий захист тільки між штамами грипу чи й між коронавірусом і грипом.
Супутні інфекції часто призводять до гірших наслідків
Метью Гайнц, терапевт, лікуючий пацієнтів з COVID-19 в Тусоні, штат Арізона, розповів, що раніше лікував багатьох пацієнтів, у яких були коінфекції грипу та інших поширених коронавірусів.
"Вони виглядають гірше, і їм потрібно більше часу на відновлення", - сказав Гайнц.
Дані показують, що те ж саме відбуваєтсья з COVID-19.
Препринт дослідження, яке провели у Великій Британії, показав, що у людей з коінфекцією зазвичай були гірші наслідки.
У них ризик померти був приблизно удвічі вищим, ніж у пацієнтів, які інфіковані тільки COVID-19.
Цих людей також частіше поміщали в відділення інтенсивної терапії, і їм був потрібний апарат штучної вентиляції легень.
Грип може завдати шкоди організму, як і COVID-19 - обидва викликають зниження рівня кисню в крові, проблеми з диханням і запалення.
"Насправді всі штами грипу та SARS-CoV-2 є потенційно дуже і дуже смертельними інфекціями", - сказав Вінслоу.
Ймовірно, що ризик захворіти обома вірусами одночасно вищий серед людей, які загалом більш вразливі до кожного вірусу, наприклад, серед літніх людей і людей з супутніми захворюваннями, такими як ожиріння, рак і хвороби легенів.
Імунна відповідь може не працювати проти обох вірусів
За словами Оніема Огбуагу, лікаря-інфекціоніста, є як загальні, так і специфічні імунні реакції, які організм виробляє для боротьби з вірусною інфекцією.
Теоретично ця загальна імунна відповідь може в деякій мірі допомогти з іншими вірусами.
"Як тільки це станеться, це може знизити важкість перебігу другої коінфекції", - вважає Огбуагу.
Але для деяких людей цієї загальної імунної відповіді може бути недостатньо.
І більш цілеспрямована відповідь, яку наша імунна система виробляє спеціально для кожного окремого вірусу, не буде ефективною в боротьбі з іншими патогенами.
"Те, що імунна система застосовує для боротьби з одним вірусом, не працює проти іншої, тому їй необхідно з'ясувати, як діяти в обох випадках.
Для імунної системи дуже втомливо боротися з двома агресивними і важкими респіраторними захворюваннями одночасно", - вважає Гайнц.
Оскільки легко пропустити одну з інфекцій або помилково діагностувати одну як іншу, важливо пройти тестування на обидві, радять лікарі.
Наразі експерти з охорони здоров'я кажуть, що найкращий спосіб запобігти зараженням двома інфекціями - це продовжувати дотримуватися заходів безпеки при пандемії.
"Дійсно потрібно, щоб всі зробили щеплення від грипу, а також носили маски і трималися на відстані", - сказав Гайнц.
Дослідження виявило, що вакцинація від грипу може створювати додатковий захист для тих, хто захворів на коронавірус.
Вас також може зацікавити:
Як передається COVID-19 та грип? Спільне та відмінне
Розпочалося щеплення від грипу: у МОЗ розповіли про доступні вакцини
Як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом. Схема
Яким буде сезон грипу в умовах COVID-19. Прогнози експертів
Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди
Якими препаратами лікують COVID-19 в Україні: аналізуємо оновлений український протокол
Імунітет після застуди захищає мільйони людей від COVID-19: нове дослідження
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.