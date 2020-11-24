Чи можна хворіти на грип та COVID-19 одночасно і від чого це залежить?

Хоча масштаби пандемії COVID-19 поки не зменшуються, сезон грипу починається незвично повільно, пише HuffPost.

Експерти це передбачали і сподівалися, що так може статися завдяки заходам для боротьби з COVID-19.

Але це не означає, що загроза подвійної пандемії вже позаду.

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Значна частина людей може захворіти обома інфекціями, а дехто може заразитися обома вірусами водночас.

Хоча інформація про те, як віруси взаємодіють один з одним і разом впливають на організм, обмежені, перші дані свідчать про те, що тим, хто заражається обома інфекціями, важче.

Фото: Samotrebizan/Depositphotos

Як можна заразитися обома вірусами одночасно

Перше, що потрібно знати про коінфекцію COVID-19 і грипом, - що це можливо, тому що два віруси причеплюються до різних частин тіла.

Вони не конкурують один з одним, коли справа доходить до зараження наших клітин.

За словами Діна Вінслоу, фахівця з інфекційних захворювань з Stanford Health Care, препринт дослідження про коінфекцію грипу показує, що існує короткий проміжок часу, протягом якого одна вірусна інфекція може перешкоджати успішному злиттю іншої вірусної інфекції з нашими клітинами.

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"Але цей період дуже дуже короткий і непередбачуваний", - вважає Вінслоу.

Хоча деякі люди можуть уникнути коінфекції, іншим може не пощастити. Вінслоу сказав, що також не зрозуміло, чи існує такий захист тільки між штамами грипу чи й між коронавірусом і грипом.

Супутні інфекції часто призводять до гірших наслідків

Метью Гайнц, терапевт, лікуючий пацієнтів з COVID-19 в Тусоні, штат Арізона, розповів, що раніше лікував багатьох пацієнтів, у яких були коінфекції грипу та інших поширених коронавірусів.

"Вони виглядають гірше, і їм потрібно більше часу на відновлення", - сказав Гайнц.

Дані показують, що те ж саме відбуваєтсья з COVID-19.

Препринт дослідження, яке провели у Великій Британії, показав, що у людей з коінфекцією зазвичай були гірші наслідки.

У них ризик померти був приблизно удвічі вищим, ніж у пацієнтів, які інфіковані тільки COVID-19.

Цих людей також частіше поміщали в відділення інтенсивної терапії, і їм був потрібний апарат штучної вентиляції легень.

Грип може завдати шкоди організму, як і COVID-19 - обидва викликають зниження рівня кисню в крові, проблеми з диханням і запалення.

"Насправді всі штами грипу та SARS-CoV-2 є потенційно дуже і дуже смертельними інфекціями", - сказав Вінслоу.

Ймовірно, що ризик захворіти обома вірусами одночасно вищий серед людей, які загалом більш вразливі до кожного вірусу, наприклад, серед літніх людей і людей з супутніми захворюваннями, такими як ожиріння, рак і хвороби легенів.

Імунна відповідь може не працювати проти обох вірусів

За словами Оніема Огбуагу, лікаря-інфекціоніста, є як загальні, так і специфічні імунні реакції, які організм виробляє для боротьби з вірусною інфекцією.

Теоретично ця загальна імунна відповідь може в деякій мірі допомогти з іншими вірусами.

"Як тільки це станеться, це може знизити важкість перебігу другої коінфекції", - вважає Огбуагу.

Але для деяких людей цієї загальної імунної відповіді може бути недостатньо.

І більш цілеспрямована відповідь, яку наша імунна система виробляє спеціально для кожного окремого вірусу, не буде ефективною в боротьбі з іншими патогенами.

"Те, що імунна система застосовує для боротьби з одним вірусом, не працює проти іншої, тому їй необхідно з'ясувати, як діяти в обох випадках.

Для імунної системи дуже втомливо боротися з двома агресивними і важкими респіраторними захворюваннями одночасно", - вважає Гайнц.

Оскільки легко пропустити одну з інфекцій або помилково діагностувати одну як іншу, важливо пройти тестування на обидві, радять лікарі.

Наразі експерти з охорони здоров'я кажуть, що найкращий спосіб запобігти зараженням двома інфекціями - це продовжувати дотримуватися заходів безпеки при пандемії.

"Дійсно потрібно, щоб всі зробили щеплення від грипу, а також носили маски і трималися на відстані", - сказав Гайнц.

Дослідження виявило, що вакцинація від грипу може створювати додатковий захист для тих, хто захворів на коронавірус.

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