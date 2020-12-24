Симптоми зимових недуг, які можна переплутати з COVID-19. Пояснення медиків

У холодну пору року загострюється поширення різноманітних інфекцій та вірусів.

Крім того, взимку можна легко простудитися, що теж викликає неприємні симптоми.

Проте в часи поширення коронавірусу, прояви будь-якої недуги можуть викликати сильне занепокоєння.

При цьому є й інші причини, які провокують симптоми подібні до коронавірусної хвороби.

У Huffpost поспілкувалися з медичними експертами, щодо станів, на які варто звернути увагу в холодний період.

Лікарі назвали кілька причин, які взимку можуть викликати симптоми, подібні до коронавірусу.

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Холодне та сухе повітря

Сухе повітря і низькі температури можуть висушити дихальні шляхи, зокрема носовий прохід і горло.

Це може викликати дискомфорт, а також спровокувати кашель, нежить або закладеність носа.

Холодне зимове повітря також може пошкодити вологу захисну оболонку дихальних шляхів.

"Коли ці області висихають, віруси та бактерії можуть краще закріпитися і розвинути інфекцію", – пояснює лікар-інфекціоніст Девід Серота.

Пульмонолог Стефані Крістенсен зауважує, що потрібно контролювати кашель, нежить, біль у горлі або закладеність носа, які можуть виникнути після вдихання холодного повітря на відкритому повітрі.

Якщо це викликано виключно холодним повітрям, ці симптоми повинні зникнути через день або два.

Внутрішні та зовнішні алергени

За словами алерголога та імунолога Джеральда Лі, вдома ми стикаємося з тривалим впливом алергенів, таких як пилові кліщі, цвіль, лупа домашніх тварин і інші.

Пилові кліщі зазвичай зустрічаються в ліжках або циркулюють в системі опалення та охолодження будинку.

У вологих або сирих місцях, таких як сміттєві баки, кухня або ванна кімната, може накопичуватися цвіль.

У деяких місцях дерева запилюють взимку, тому симптоми можуть виникнути у людей з алергією на пилок.

Навіть люди, які не страждають на алергію, можуть бути чутливими до диму, ароматів свічок та іншої домашньої парфумерії.

"Більшість респіраторних симптомів, таких як закладеність носу, кашель, ймовірно біль в горлі чи проблеми з носовими пазухами, головний біль – можна побачити при алергії або COVID-19", – зауважує Лі.

Проте якщо у вас свербить ніс або очі, це, швидше за все, алергічна реакція.

Лікар зазначив, що іноді проблеми з носовими пазухами, пов'язані з алергією, можуть погіршити ваше почуття смаку або запаху, але це не є різким або раптовим – на відміну від втрати смаку або запаху через COVID-19.

При цьому, якщо ви не впевнені, спричинені ваші симптоми алергією чи вірусом, то варто звернутися за роз'ясненнями до лікаря.

Вплив інших вірусів

Коли люди збираються в приміщенні з поганою вентиляцією взимку, вони з більшою ймовірністю можуть захворіти на респіраторні інфекції, викликані грипом, риновірусами та іншими коронавірусами, що не відносяться до COVID-19.

Хоча у COVID-19 є унікальні, такі як різка втрата смаку і запаху, нудота, блювота і діарея, симптоми інших вірусних інфекцій бувають дуже подібними до коронавірусної хвороби. Наприклад, біль в горлі, кашель, лихоманка, втома і ломота в тілі.

Стефані Крістенсен рекомендує якомога швидше пройти тестування, якщо ви відчуваєте, що у вас грип або інфекція.

При цьому негативний результат тесту – не означає припинення ізоляції, якщо симптоми ще зберігаються.

Загострення хронічних захворювань легенів

Пульмонолог Стефані Крістенсен пояснює, що віруси є тригером для симптомів астми або хронічної обструктивної хвороби легень.

Їх також можуть викликати дим, сильні аромати або хімічні запахи.

Якщо у вас астма або ХОЗЛ, ви, ймовірно, добре знаєте, який ваш звичайний кашель або інші респіраторні симптоми взимку.

За словами Крістенсен, якщо симптоми здаються іншими або відчувається будь-яке посилення звичайних респіраторних симптомів, потрібно ізолюватися та повідомити лікаря.

Крістенсен рекомендує ізолюватися до тих пір, поки симптоми не поліпшаться.

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