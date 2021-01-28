Якою має бути маска, щоб точно захистила від коронавірусу. Пояснюють дослідники

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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28 січня 2021

Можливо, скоро ви побачите на вулицях людей, які носять дві маски одразу.

Не дивуйтесь. 

Ці люди напевно дотримуватимуться порад дослідників з Політехнічного університету Вірджинії. 

Вчені виявили, що якщо вдягнути звичайну хірургічну маску, а поверх неї ще просту з тканини, то можна вберегтися від 90% інфекційних частинок коронавірусу.

Докторка Лінсі Марр протестувала 11 різних матеріалів-масок, щоби перевірити їхню ефективність щодо фільтрації.

Вакуумний мішок показав ефективність 96%, тоді як тонкий пластиковий щиток для обличчя спрацював найгірше і майже не забезпечував захисту. 

"На основі цих висновків, ми рекомендуємо тришарову маску, що складається із двох зовнішніх шарів щільної тканини та внутрішнього шару матеріалу, який призначений для фільтрації частинок", пишуть автори у висновках. 

Тренд на носіння двох масок разом виник після інавгурації президента США,
де серед гостей багато у кого було дві маски одночасно.
Фото The New York Times

Головний фахівець із інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі схвалив подвійне маскування: "Якщо у вас є один шар і ви одягаєте інший, то це просто здоровий глузд швидше за все, це буде більш ефективно".

Він уточнив, що деякі люди вже носять два шари маски, коли користуються маскою версії N95 (FFP3).

Лінсі Марр уточнює, що для зовнішніх шарів найкращої маски можна використовувати бавовняну тканину або мікрофібру, а для внутрішнього шару шматок мембранної тканини, кавовий фільтр або HEPA-фільтр.

Така тришарова маска може блокувати 75% дрібних частинок і принаймні 90% більших.

Так виглядає маска N95 (FFP3)

Раніше до подібних висновків дійшли вчені із університету Дюка. Тоді вони випробували 14 різних типів покриття для обличчя. 

А це маска із поліпропілену 

Вони виявили, що окрім маски N95 (FFP3) тришарові хірургічні маски були на другому місці за ефективністю, а маски, самостійно пошиті із поліпропіленом, який виконує роль фільтра між двома шарами бавовни, були на третьому місці за ефективністю. 

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