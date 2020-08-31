Чи потрібно дітям носити маски? Пояснення від ВООЗ та ЮНІСЕФ

З того моменту, як носіння масок стало обов'язковим в громадських місцях, виникає багато питань щодо того, чи є носіння масок обов'язковим для дітей.

З урахуванням наявних фактичних даних про захворюваність COVID-19 і передачу інфекції серед дітей, а також психосоціальні потреби і особливості розвитку дітей різного віку, ВООЗ і UNICEF Ukraine рекомендують наступне:

Діти до 5 років

Діти до 5 років не повинні носити маски.

Ця рекомендація сформульована виходячи з міркувань безпеки, з урахуванням загальних інтересів дитини, а також здатності дітей правильно носити маску без допомоги дорослих.

У випадку, коли дитина контактує чи контактувала з людиною, що має підтверджений COVID-19, рекомендовано носити маску під наглядом батьків чи доглядачів.

Діти до 5 років не повинні носити маски. Фото: Romrodinka/Depositphotos

Діти від 6 до 11 років

Рішення про необхідність використання масок дітьми віком від 6 до 11 років приймається з урахуванням наступних критеріїв:

❓ чи відбувається в районі проживання дитини широкомасштабна передача інфекції;

❓ чи здатна дитина безпечно і правильно користуватися маскою;

❓ чи доступні маски, а також чи є можливість їх прання та заміни в певних умовах (наприклад, в школі або дитячих установах);

❓ чи є можливість належного контролю з боку дорослих з надягання, зняття і безпечного використання масок;

❓ які існують можливі наслідки використання маски на навчання та психосоціальний розвиток дитини (оцінюються спільно з викладачами, батьками / доглядачами та медичними фахівцями);

❓ які специфічні особливості середовища перебування дитини, можливість взаємодії з людьми, що мають високий рівень ризик тяжкого перебігу хвороби, зокрема, з літніми людьми та особами, які мають хронічні захворювання.

Діти від 12 років

Дітям від 12 років рекомендовано носити маски в однакових умовах з дорослими, особливо, коли немає можливості дотримуватися безпечної фізичної дистанції щонайменше 1 метр.

Використання масок дітьми з особливостями розвитку чи інвалідністю не повинне бути обов'язковим, рішення приймається виходячи з індивідуальної оцінки конкретних обставин батьками чи доглядачами, вихователями та / або медичним працівником.

Які маски носити

Практично здоровим дітям рекомендовано носити тканинні маски. Перед використанням дорослі мають переконатися в тому, що маска правильного розміру, закриває рот, ніс і підборіддя дитини.

Дітям, що мають захворювання чи фізіологічні стани, які пригнічують імунну систему, рекомендовано носити медичні маски за вказівкою медпрацівника.

Де носити маску

Кожна дитина з симптомами, які схожі на COVID-19, повинна носити медичну маску, якщо вона не погіршує стан дитини.

При погіршенні самопочуття дитину варто ізолювати та якомога швидше звернутися за допомогою до медпрацівника.

Вдома родичі чи доглядачі хворої дитини повинні також носити маску, якщо вони наближаються до дитини на відстань менш як 1 метр.

Під час занять спортом дітям не рекомендується використовувати маски, щоб уникнути утрудненого дихання.

Під час масових занять спортом необхідно гарантувати дотримання дистанції щонайменше 1 метр, забезпечити доступ до станцій гігієни рук та заохочувати дітей до частого миття та дезінфекції рук.

А як щодо дорослих, які працюють з дітьми?

Люди до 60 років мають носити тканинні маски, якщо вони не можуть дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр.

Люди від 60 років повинні носити медичні маски.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.