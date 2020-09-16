В МОЗ пояснили, як варто утилізувати медичні маски

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16 вересня 2020

Медичні маски треба викидати в спеціальні пластикові контейнери, які можна потім дезінфікувати.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на пресбрифінгу. 

"Якщо подивитись в який спосіб це відбувається, то просто є відповідний пакет, важливо, щоб цей пакет не був пошкоджений.

В цей контейнер збираються маски, потім цей пакет герметично зав'язується.

Є спеціальні організації, які мають відповідну ліцензію", – сказав він.

 Медичні маски треба викидати в спеціальні пластикові контейнери, які можна потім дезінфікувати.
Фото: TimKvonEnd/Depositphotos

Степанов також додав, що в Україні цим питанням опікується Міністерство охорони природних ресурсів і вони вже видають відповідні ліцензії щодо утилізації масок.

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