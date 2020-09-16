В МОЗ пояснили, як варто утилізувати медичні маски

Медичні маски треба викидати в спеціальні пластикові контейнери, які можна потім дезінфікувати.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на пресбрифінгу.
"Якщо подивитись в який спосіб це відбувається, то просто є відповідний пакет, важливо, щоб цей пакет не був пошкоджений.
В цей контейнер збираються маски, потім цей пакет герметично зав'язується.
Є спеціальні організації, які мають відповідну ліцензію", – сказав він.
| Медичні маски треба викидати в спеціальні пластикові контейнери, які можна потім дезінфікувати.
Фото: TimKvonEnd/Depositphotos
Степанов також додав, що в Україні цим питанням опікується Міністерство охорони природних ресурсів і вони вже видають відповідні ліцензії щодо утилізації масок.
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