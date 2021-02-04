В Україні проведуть дослідження за участю майже 7000 геїв та бісексуалів

У 2021 році Центр громадського здоров’я України планує провести масштабне дослідження серед чоловіків, що мають секс із чоловіками, щоб дізнатися про можливі ризики інфікування ВІЛ (вірусом імунодефіциту людини), гепатитом та сифілісом.

Дослідження охопить 6 900 людей із групи ризку у 16 містах.

Кожен із респондентів має пройти опитування та низку тестів на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс.

У Центрі громадського здоров’я пояснюють, що такі біоповедінкові дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу.

Вони дають змогу епідеміологам зрозуміти:

🔹 як поводяться люди, що знаходяться в групі ризику до інфікування якоюсь хворобою; 🔹 як розповсюджується вірус або інфекція; 🔹 як зробити програми з профілактики ефективними та доступними.

Дослідження фінансує Центр контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Чому це важливо?

За даними CDC, в 2018 році на чоловіків, які мали секс з чоловіками, припадало 69% нових діагнозів ВІЛ у США.

В Україні, за даними ЦГЗ, у 2020 році на ВІЛ захворіло 15 659 людей. Статевим шляхом хвороба передалася у 9 584 випадках. Гомосексуальним – у 393-х.

Проте дані Фундації АнтиСНІД (AHF) свідчать про інше. Організація за перші 6 місяців 2020 року протестувала на ВІЛ 57 000 людей в Україні.

У результаті 3 000 людей вперше дізналися про свій діагноз. Більше половини з них – це представники ЛГБТ.

А ще у чоловіків з ВІЛ є свої труднощі: дослідження серед ВІЛ-позитивних чоловіків у Канаді показали, що для багатьох чоловіків розкриття хвороби є складним і поступовим процесом.

Лише одиниці серед представників чоловічої статі можуть розкрити таку інформацію чітко і прямо з першого разу.

Що варто знати про ВІЛ, гепатит та сифіліс

ВІЛ

ВІЛ-інфекція – це небезпечне інфекційне захворювання та відноситься до невиліковних хвороб. У разі відсутності ефективної терапії закінчується смертю хворого.

Люди з ВІЛ, які приймають антиретровірусну терапію, живуть довгим повноцінним життям.

ВІЛ передається:

через кров – при потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров (сперма, виділення піхви, грудне молоко) від ВІЛ-інфікованої до здорової людини;

статевим шляхом – під час незахищених статевих стосунків, незалежно від того, чи це вагінальний, оральний чи анальний секс;

унаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годуванні грудьми.

ВІЛ не передається:

при спільному користуванні побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні,

у лазні та сауні,

під час поцілунків,

при обіймах та рукостисканні,

при чханні та кашлі,

через поручні, дверні ручки, столи, стільці,

при укусах комарів чи інших комах.

Гепатит

Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, зазвичай вірусного походження.

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Проте саме гепатит B і C є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

Шляхи передавання хвороби залежать від її типу.

Гепатити А та Е передаються фекально-оральним шляхом, коли неінфікована людина вживає продукти або воду, що забруднені фекаліями інфікованої людини. У сім’ях можливе зараження через брудні руки, коли інфікований готує їжу для членів родини.

Інфікування вірусами гепатиту В, С і D відбувається в результаті контакту через пошкоджену шкіру або слизові оболонки переважно через кров, зокрема через:

переливання інфікованої крові або її компонентів;

вживання наркотиків ін’єкційно та інтраназально;

інвазивні медичні та немедичні маніпуляції із використанням забруднених інструментів (хірургічні втручання, стоматологічні процедури, гемодіаліз, татуювання, пірсинг, манікюр тощо);

передавання від матері до дитини (стосується більше вірусного гепатиту В);

побутовим шляхом (унаслідок спільного використання зубних щіток, лез для гоління тощо та інших індивідуальних засобів гігієни, що можуть містити сліди крові);

статевим шляхом під час незахищених статевих контактів.

Сифіліс

Сифіліс – інфекційне захворювання, яке передається статевим шляхом. Воно спричиняє ураження шкіри, слизових оболонок, внутрішніх органів тощо.

Без лікування сифіліс може привести до пошкодження всього тіла. Ця хвороба також збільшує ризик зараження ВІЛ.

З підвищеним ризиком заразитися сифілісом можна зіткнутися, якщо ви:

займаєтеся незахищеним сексом;

займаєтеся сексом з декількома партнерами;

чоловік, який займається сексом з чоловіками;

інфіковані ВІЛ.

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