Ліки з недоведеною ефективністю проти COVID-19 вироблятимуть в Україні за 1200 грн за упаковку

Препарат "Фавіпавір" з недоведеною ефективністю проти COVID-19, який вироблятимуть в Україні, коштуватиме близько 1200 грн за упаковку.

Водночас "Фавіпавір" внесений до українського протоколу лікування коронавірусу і днями зареєстрований Міністерством охорони здоров’я.

Про ціну в інтерв'ю Укрінформу розповів Ігор Погромський, генеральний директор фірми "Мікрохім", яка розробила ліки.

Фото: VadimVasenin/Depositphotos

"Фавіпавір" – це генерик японського лікарського засобу "Авіган".

Це противірусний препарат. Спершу його розробили для боротьби з грипом.

"Фавіпіравір" блокує здатність вірусу копіювати свій генетичний матеріал.

Деякі невеликі дослідження показали, що препарат може видалити коронавірус з дихальних шляхів, що призвело до того, що ряд країн, зокрема, Японія, Кенія, Росія, Саудівська Аравія і Таїланд, схвалили "Фавіпіравір" для лікування COVID-19.

Але лютневий огляд випробувань цього засобу показав, що "Фавіпавір" має лише незначний вплив на смертність у пацієнтів з серйозним перебігом хвороби.

"У "Фавіпіравіру" немає жодних якісних рандомізованих клінічних досліджень, особливо, які були проведені в Європі або в США, які б казали, що препарат дійсно працює і знижує летальність або хоча б тривалість госпіталізації", – зазначив лікар-інфекціоніст Євгеній Щербина.

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