Симптоми, наслідки, імунітет, вакцини та інше: що світ знає про COVID-19. Підсумки-2020

ОНОВЛЕНО 11.01.2021

Уже рік ми живемо в умовах пандемії коронавірусу.

COVID-19 у щоденній статистиці та новинах. Проте ми досі не все знаємо про вірус, який зупинив життя цілої планети.

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"Українська правда. Життя" увесь 2020 рік відстежувала нові дослідження щодо коронавірусу, спілкувалася щодо нього з вченими, лікарями та чиновниками сфери охорони здоров'я.

Зі своїх текстів за рік ми зібрали інформацію, яка наразі відома про це захворювання, про його історію та походження.

Також тут все про лікування, профілактику та вакцини, за допомогою яких люди намагаються повернутися до нормального життя.

Фото: denisismagilov/Depositphotos

Що це за вірус

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Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання, типу застуди, так і серйозні – атипова пневмонія.

Новий коронавірус назвали SARS-CoV-2.

А захворювання, спричинене новим штамом, отримало назву COVID-19 (Corona Virus Disease 19).

Тому COVID-19 і SARS-CoV-2 – це не одне й те саме.

Було багато сумнівів щодо природності походження вірусу. Проте дослідження показало, що SARS-CoV-2 виник в результаті природної еволюції і не був штучно виведений у лабораторії.

Вчені розглядають дві ймовірні теорії походження вірусу:

він розвинувся до патогенного стану завдяки природному переходу від тварини до людини;

прабатько SARS-CoV-2 потрапив в людину, надбавши свої геномні характеристики шляхом адаптації під час передачі від людини людині.

Джерелом інфекції COVID-19 вважали то змій, то кажанів, то ще інших тварин, але поки вчені з цим остаточно не визначилися.

Історія появи SARS-CoV-2

Коли саме з’явився цей вірус – достеменно невідомо.

Досі немає точних даних про "нульового" пацієнта і звідки поширився вірус.

Першою датою, коли зафіксували COVID-19 у Китаї, вважають 17 листопада 2019 року.

Але офіційно Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зареєструвала захворювання 31 грудня.

11 січня в китайському Ухані зафіксували першу смерть від COVID-19.

У березні 2020 року ВООЗ оголосила у світі пандемію у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Дослідники ж вважають, що перші зараження COVID-19 в США відбулися у грудні 2019. Науковці мають докази поширення вірусу в Америці ще до того, як перші випадки виявили у Китаї.

В Україні перший випадок COVID-19 зафіксували 3 березня. Даних щодо того, чи міг в Україні вірус з’явитися раніше, немає.

Проте існує теорія, що вірус міг перебувати у країні вже за два тижні до того, як настала перша підтверджена смерть.

В Україні першу смерть зафіксували 13 березня.

Якщо слідувати цій теорії, коронавірус міг потрапити в Україну наприкінці лютого.

Цікавинки про COVID-19 та SARS-CoV-2 1️⃣ Коронавірус SARS-CoV-2 не боїться сильного морозу, але чутливий до термообробки. Коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). 2️⃣ COVID-19 може виявитися аутоімунною хворобою. Аутоімунні хвороби – це хвороби при яких імунітет організму мобілізується не проти сторонньої сполуки, вірусу чи антигену, а проти клітин власного організму. 3️⃣ Генетичні фактори можуть впливати на перебіг COVID-19. Науковці виявили суттєвий генетичний вплив на такі симптоми цього захворювання як лихоманка, діарея, порушення сприйняття та мислення, втрата нюху та смаку. Водночас хриплий голос, кашель, відсутність апетиту, біль в грудях і животі не були пов'язані з генетичним складом.

Заразність

Для того, щоб зрозуміти, наскільки заразний той чи інший вірус, потрібно врахувати базовий показник репродукції (БПР). Він показує, скільки один інфікований пацієнт в середньому може заразити людей.

Наприклад, якщо ви захворіли та заразили свою колегу та свою сусідку, а вони у свою чергу теж заразили по двоє людей кожна, то БПР у вірусу – 2.

А якщо ви заразили колегу, сусідку і чоловіка і вони теж заразили по троє людей, то БПР – вже три.

У SARS-CoV-2 ця цифра коливається від 2 до 4.

Але у деяких випадках людина може передати вірус 10 і більше людям.

Під час пандемії COVID-19 було зареєстровано кілька суперпоширювачів вірусу, людей, які масово інфікують інших.

Вчені виявили, що 10% інфікованих людей відповідальні за 80% нових інфекцій.

Фото: lightsource/Depositphotos

Як передається COVID-19

Вчені вважають, що основний спосіб розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 відбувається від людини до людини за допомогою великих респіраторних крапель, коли хтось кашляє, чхає, говорить, співає або важко дихає.

Крім того, є свідчення повітряної передачі COVID-19, при якій крихітні крапельки (аерозолі), що містять вірус, годинами зависають у повітрі, в основному в погано вентильованих приміщеннях.

Люди, які хворіють безсимптомно, теж можуть передавати вірус SARS-CoV-2. Проте ймовірно рідше.

Водночас COVID-19, швидше за все, більше розповсюджується передсимптомно і безсимптомно.

Приблизно від 40% до 50% людей, інфікованих COVID-19, не мають симптомів, але є заразними і можуть нести більшу відповідальність за поширення вірусу, не підозрюючи про це.

Існує передсимптомний період 5-6 днів з COVID-19, протягом якого люди можуть бути заразними.

Заразитися COVID-19 можна і на відстані, більшій за 1,5 метра.

Передача активніше відбувається в погано вентильованих і закритих приміщеннях, де люди займалися активностями, що передбачають інтенсивне дихання, наприклад, співами чи спортом.

Вірус може поширюватися при безпосередньому контакті зі слиною чи слизом.

Наприклад, коли інфіковані чхають, кашляють та брудними руками торкаються поверхонь або предметів, з якими контактують інші люди та переносять інфекцію до своїх очей, носа або рота, не вимивши попередньо руки.

COVID-19 може передатися під час сексу.

Вірус знаходили у спермі хворих.

Закрите вікно і робочий кондиціонер підвищують ризики розповсюдження коронавірусної інфекції.

"Кондиціонер працює за принципом рециркулятора.

Більшість побутових кондиціонерів під час роботи не подають свіжого повітря ззовні.

Більш того, вони висушують повітря, а значить створюють більше інфекційних ризиків для розповсюдження мікробів. Зокрема, для COVID-19", – пояснює епідеміолог Андрій Александрін.

до 3 годин – на cанітарно-гігієнічному папері і серветках,

до 4 годин – на міді,

до 24 годин – на картоні,

до 50 годин – на сталі,

до 2 днів – на обробленій деревині тканині та одягу,

до 2-3 днів на пластику,

до 7 днів – на медичних масках (на внутрішньому шарі маски вірус був активним протягом чотирьох діб)

до 28 днів – на склі, нержавіючій сталі і банкнотах.

Проте ризик заразитися через поверхні – низький. Тим не менш, це не нульовий ризик.

Водночас, цікаво, що лондонське дослідження не виявило коронавірус в метро та на автобусах.

Симптоми COVID-19

Коронавірусна хвороба може мати безсимптомну, легку та важку форму перебігу.

У 90% випадків безсимптомний перебіг хвороби фіксували у дітей.

Найчастіше важкі форми спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

Наприклад, найтяжче хворіють люди з:

Симптоми коронавірусної хвороби можуть з'явитися найшвидше через 2 дні, найпізніше – через 28.

Серед симптомів COVID-19: ✔ лихоманка (висока температура тіла), її фіксували у 87,9% випадків; ✔ сухий кашель – 67,7% ✔ втома – 38,1% ✔ вологий кашель – 33,4% ✔ ускладнене дихання – 18,6% ✔ біль в горлі – 13,9% ✔ головний біль – 13,6% ✔ біль в м'язах – 14,8 % ✔ озноб – 11,4% ✔ нудота та блювання – 5% ✔ закладеність носа – 4,8% ✔ діарея – 3,7% ✔ кровохаркання – 0,9% ✔ почервоніння та запалення очей – 0,8%.

Симптоми коронавірусної інфекції часто порівнюють із симптомами грипу.

Проте грип та COVID-19 можна відрізнити за першими симптомами хвороби. Крім того, є деякі ключові відмінності в тому, як поширюються віруси.

Симптоми коронавірусу можуть тривати кілька місяців.

Важливо знати, що COVID-19 може бути майже в три рази небезпечніший за грип.

Сезонну алергію теж можна сплутати з ковідом, але є ключові відмінності:

COVID-19 може викликати високу температуру тіла, що зазвичай не є симптомом сезонної алергії;

алергія не викликає діареї, болі у м’язах та ломоти в тілі, нудоти й блювання.

А от свербіння і сльозливість в очах, а також чхання — більш характерні ознаки алергії.

Як діагностувати COVID-19

Діагностувати наявність коронавірусу можна за допомогою спеціальних тестів.

Наразі їх є кілька видів:

Цей вид тестів виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус.

Це основний метод діагностування в Україні та світі.

Його вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Проте таке тестування показує правильний результат у 70% випадках.

Є декілька факторів, які впливають на достовірність ПЛР-тесту.

Тести імуноферментного аналізу не використовують для встановлення діагнозу на COVID-19, але допомагають у підтвердженні результатів.

У МОЗ пояснюють, як формуються антитіла до COVID-19:

антитіла класу А (IgА) розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дня від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу.

антитіла класу М (IgМ) розпочинають виявлятись приблизно на 7 добу від початку хвороби, досягають піку через тиждень і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.

антитіла класу G (IgG) до SARSCoV-2 визначаються приблизно з 3- го тижня або раніше.

Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту – з носоглотки.

Антиген – це по суті і є сам збудник хвороби.

Такий тест може виявити коронавірусну інфекцію протягом 15-30 хвилин.

Зробити ПЛР-тест можна:

самостійно в приватній лабораторії,

за направленням сімейного лікаря,

за допомогою контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19).

МОЗ стверджує, що хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти у приватну лабораторію здавати тест.

Якщо відмовляють у тестуванні на COVID-19, потрібно дзвонити на "гарячу лінію" МОЗ (0 800 505 201) чи на ті, які вказані на сайтах облдержадміністрацій.

Якщо у вас виявили коронавірусну інфекцію, то потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, або зателефонувати на гарячу лінію контакт-центру МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно Українські науковці розробили ПЛР-тест, який може одночасно визначити COVID-19 та грип.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Як протікає COVID-19

Умовно можна виділити три головні стадії розвитку коронавірусної хвороби:

Перший етап – це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються в основному майже здоровими.

Другий етап: з другого тижня розвивається найважча фаза – відбувається ураження органів і систем, зокрема, нашою імунною системою.

Третій етап – постковідний синдром.

Хоча кожен пацієнт різний, але лікарі кажуть, що дні хвороби з 5 по 10 часто є найбільш тривожним часом для респіраторних ускладнень COVID-19.

Більшість людей, які досягли 14-го дня без будь-яких тривожних симптомів (крім відчуття втоми), швидше за все, будуть на шляху до одужання.

Як лікують COVID-19

Наразі немає препаратів, які б лікували саме COVID-19.

Тому під час хвороби застосовуються препарати для симптоматичного лікування.

У квітні МОЗ затвердило Протокол лікування коронавірусної хвороби, який повсякчас оновлюється.

Наразі до оновленого протоколу лікування в Україні входять такі препарати:

"Фавіпіравір", використовується для пацієнтів при середньому або критичному перебігу захворювання на коронавірусну хворобу;

"Гідроксихлорохін" – для пацієнтів при середньому ступені тяжкості;

"Дексаметазон" та інші кортикостероїди – при тяжкому або критичному перебігу;

"Ремдесивір" – при тяжкому чи критичному перебігу;

"Тоцилізумаб" – при тяжкому чи критичному перебігу;

"Імуноглобулін людини нормальний" – при тяжкому чи критичному перебігу;

"Озельтамівір" – тільки при ко-інфекції вірусу грипу і тільки для дітей.

Та не всі препарати в українському протоколі ефективні для подолання COVID-19.

"З тих препаратів, які включені в наш український протокол, треба прибрати "Фавіпіравір" та "Гідроксихлорохін", оскільки "Гідроксихлорохін" доказав свою неефективність, а "Фавіпіравір" ще не доказав свою ефективність.

"Тоцилізумаб" також, на жаль, на сьогодні не має тієї ефективності, на яку розраховували.

Те, що нормально в цьому протоколі – так це кортикостероїди і "Дексаметазон", – вважає інфекціоніст Євгеній Щербина.

Антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування.

Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання, а не вірусного.

Тому при COVID-19 їх варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання.

Вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19.

Період лікування від коронавірусної хвороби може тривати кілька тижнів, в залежності від важкості перебігу.

Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Лікування вдома

Лікуватися вдома можуть тільки люди з COVID-19, які мають легкий перебіг хвороби.

Рішення стосовно медичної допомоги саме в домашніх умовах приймає тільки сімейний лікар.

Госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча би одну з нижче наведених ознак:

частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти;

сатурація менше або дорівнює 92% (сатурація – це частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну, вимірюється пульсоксиметром),

порушення свідомості.

"Також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації", – розповідає заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Що важливо знати людям з COVID-19:

Як лікують COVID-19 в Україні та за кордоном, можна прочитати тут:

Вплив COVID-19 на людину

Як COVID-19 впливає на різні частини тіла:

КРОВ

Лихоманка та запалення можуть порушити кровоносні судини, роблячи кров’яні клітини більш схильними до скупчення, перешкоджаючи здатності організму розчиняти згустки.

Це може спровокувати згортання крові та призвести до закупорки судин у тканинах і органах у всьому тілі.

МОЗОК

Дисфункція в слизовій оболонці судин та пов'язані з цим кровотечі та згортання можуть спричинити інсульти та кровотечі в мозку.

ОЧІ

Захворювання може спровокувати кон'юнктивіт – запалення слизової оболонки ока.

ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ

Зараження клітин слизових оболонок кишкового тракту може спричинити діарею, нудоту, блювоту та біль у животі.

КІНЦІВКИ

У людей спостерігається симптом "коронавірусні ноги".

На стопах з’являються фіолетові висипання, що нагадують вітрянку, кір або обмороження.

Інші симптоми синдрому включають погану координацію, м'язову слабкість і тимчасовий параліч.

СЕРЦЕ

Пошкодження серця можуть виникнути внаслідок надмірного перенапруження, запалення серцевого м’язу та коронарної артерії, виникнення тромбів та переважаючої хвороби багатьох органів.

Такі травми призводять до нерегулярного серцебиття, серцевої недостатності та зупинки серця.

ПЕЧІНКА

Дисфункція печінки може виникнути в результаті вірусної інфекції, або, швидше за все, через системне запалення та блокади кровообігу, що припиняють приплив крові до органу.

НИРКИ

Гостре пошкодження нирок може бути викликано згустками і порушенням кровопостачання або прямим результатом інфекції.

ЛЕГЕНІ

Вірус вражає епітеліальні клітини, які вистилають і захищають дихальні шляхи, а також стінки альвеол, через які відбувається газообмін для насичення крові киснем.

Пошкодження альвеол може викликати запалення легенів, що характеризується болями в грудях і задишкою.

У важких випадках нестача кисню може спровокувати гострий респіраторний дистрес-синдром, що призводить до поліорганної недостатності.

НІС ТА РОТ

Окрім чхання та нежиттю, вірус також може порушувати нюхову систему, спричиняючи повну або часткову втрату нюху.

Смак може також стати спотвореним.

ШКІРА

В результаті імунної відповіді організму на вірус або поверхневого пошкодження кровоносних судин під шкірою на ногах та животі може з'явитися висип, схожий на кропивницю.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Одужання та наслідки COVID-19

Людину можна вважати офіційно одужавшою, якщо:

✔ пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми. ✔ пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми. ✔ вона отримала негативний результат тесту-ПЛР.

Деякі люди, які одужали від коронавірусної хвороби, продовжують відчувати різноманітні симптоми та навіть переносити інсульти.

Йдеться про довгострокові наслідки – Long COVID.

Вони можуть проявлятися вже після того, як фінальний тест був негативним.

Довготривалі симптоми можуть бути такими:

❌ Хронічна втома ❌ Задишка ❌ Підвищений пульс ❌ Марення ❌ Інсульти ❌ Безсоння ❌ Втрата смаку / запаху ❌ Захворювання нирок ❌ Проблеми мобільності ❌ Головні болі ❌ М'язові болі ❌ Лихоманка

Найпоширенішими скаргами є втома, задишка та біль у суглобах.

Дослідження показують, що кожен десятий, хто втрачає почуття смаку та запаху від коронавірусу, може не отримати його назад протягом місяця.

Також через і після COVID-19 можуть:

Після перенесеної хвороби зайвий раз не спішіть навантажувати свій організм, варто спершу відновитися.

На лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця.

У випадку контакту з людиною, в якої виявили корона вірусну хворобу – вам потрібно також відправитися на самоізоляцію.

Якщо ви живете з хворим в одному житловому приміщенні – потрібно організувати відповідні умови спільного проживання з хворим на COVID-19.

Важливо також приділити увагу правильному прибиранню поверхонь та дезінфекції.

Імунітет від COVID-19 та його профілактика

Пацієнти з важким перебігом COVID-19 мають тривалий імунітет.

А ті, хто безсимптомно хворіють на COVID-19, швидше втрачають антитіла.

Згідно з дослідженням, пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту полімеразної ланцюгової реакції.

Згодом їхня кількість починає знижуватися. До 85 днів після інфікування кількість антитіл знижується приблизно на половину.

В середньому антитіла зберігалися в організмі 137 днів від пікового значення, а потім зникали.

Природний імунітет до коронавірусу трапляється два рази частіше, аніж передбачали експерти.

Мільйони людей мають захисні Т-клітини від перенесених аналогічних вірусів простуди.

Також тепер вчені знають, що імунітет до COVID-19 може тривати до 8 місяців – довше, ніж думали раніше.

Запобігти передачі вірусу можна, якщо дотримуватися правил захисту в умовах пандемії:

Є багато неефективних домашніх/альтернативних/народних засобів для профілактики COVID-19.

Тут ми розвінчуємо 26 альтернативних способів профілактики COVID-19.

Також важливо знати:

Фото: deagreez1/Depositphotos

Чому можна повторно заразитися COVID-19 та як цього уникнути

В Україні 0,25% від загальної кількості пацієнтів, які інфікувалися COVID-19, складають повторні випадки захворювання.

Повторне зараження може відбутися через багато причин: наприклад, через те, що первинна інфекція була занадто легкою, щоб викликати імунну відповідь, або через те, що імунна система була порушена іншими захворюваннями.

Захист організму від повторного зараження залежить від двох факторів – наявності антитіл та клітинного імунітету.

Та повторне інфікування COVID-19 – малоймовірне протягом 6 місяців.

Доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню — це уникати впливу вірусу.

Діти і COVID-19

Кожен 9-й інфікований COVID-19 у світі – це дитина або підліток.

Діти, які не мають симптомів захворювання, переносять менше вірусу, аніж ті, у котрих хвороба проявляється.

Коронавірус рідко передається від матері до новонародженого.

Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19.

Проведені дослідження не виявили вірусу в грудному молоці.

Коронавірусна хвороба викликає у дітей ті ж симптоми, що й у дорослих.

Хоча аналіз педіатричних випадків у США показав, що діти частіше за дорослих мали лихоманку і не так часто як дорослі – кашель.

Детально про те, як діагностувати COVID-19 у дітей та що робити батькам, можна прочитати за посиланням.

Вагітні та COVID-19

У червні у новонародженої трійні вперше у світі виявили коронавірус.

Відомо, що дуже невелика кількість новонароджених заражаються вірусом після народження, але представники охорони здоров'я кажуть, що не вірять в те, що так сталося в цьому випадку.

Симптоматика у вагітних жінок є різною та індивідуальною – хтось має втрату нюху, температуру, бактеріальну флору, пневмонію, а хтось ні.

До кінця ще невідомо, як коронавірус впливає на організм, але, за лабораторними обстеженнями лікарі бачать погіршення саме в коагуляційних властивостях організму – згортанні крові.

Збільшується ризик тромбування, а це впливає на розвиток плоду – кровопостачання і дихання.

Є таке поняття як цитокіновий шторм, який виникає на 7-10 добу у пацієнтів з пневмонією і коронавірусом – це критична доба, коли відбувається значне ослаблення імунної системи.

Особливо небезпечним він є для вагітних. Зокрема, якщо термін вагітності понад 30 тижнів, коли матка підтискає легені та діафрагму, пневмонія протікатиме важко.

Проте, на думку Гулі Поготової, лікаря-кардіолога Ph.D, COVID-19 – це не привід переривати вагітність.

Літні люди та COVID-19

Імунолог Техаського університету Вінет Маначері називає дві причини, які роблять літніх людей більш вразливими до хвороби COVID-19:

зміни імунної системи;

наявність низки хронічних захворювань.

З віком імунна система слабшає, що робить організм вразливішим до інфекцій різних типів.

Поруч із ослабленою імунною системою хронічні захворювання також заважають організму протистояти вірусу.

Летальність COVID-19 в Україні:

31,1% від усіх померлих в групі 60-69 років

понад 75% летальних випадків у віковій групі 60+.

Померлі мали такі супутні захворювання:

74% – серцево-судинні захворювання;

40% – цукровий діабет;

7,5% – новоутворення;

7,5% – захворювання нирок;

11% – захворювання легень;

4% – ожиріння

26% – поєднані захворювання.

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Коронавірус SARS-CoV-2 мутує. Наскільки це небезпечно?

Ще у квітні 2020 року науковці виявили три "варіанти" коронавірусу SARS-CoV-2.

У листопаді дослідники знайшли більше доказів, що коронавірус мутує.

У грудні у Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусної хвороби.

На відміну від попередніх штамів коронавірусу, новий варіант може бути більш заразним для дітей.

Деякі експерти заявляють, що потрібні роки, щоб вірус еволюціонував настільки, щоб зробити вакцини безсилими.

Кожна інфікована людина виробляє великий, унікальний і складний склад антитіл до цього білка.

Це означає, що коронавірусу буде дуже важко уникнути захисту організму, попри безліч варіацій, які він може прийняти.

Щоб позбутися від імунітету, вірус повинен накопичити серію мутацій, кожна з яких дозволяє патогену підривати ефективність захисту організму.

Деякі віруси, наприклад грип, відносно швидко накопичують ці зміни. Але інші, як вірус кору, майже не мають ніяких змін.

Навіть вірусу грипу потрібно п'ять-сім років, щоб зібрати достатньо мутацій, щоб повністю уникнути імунного розпізнавання.

Що відомо про вакцину від коронавірусу

Над вакциною та ліками проти коронавірусної інфекції нині ведеться 990 розробок.

Але на фінішній прямій – одиниці.

Наразі три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneca – 70%.

Також проходить третю фазу клінічних досліджень російська вакцина, але до неї більше питань, ніж відповідей.

У США та Великій Британії людей щеплять РНК-вакциною від Pfizer/BioNTech. Вона містить в собі генетичні інструкції, які мають допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

Для вироблення імунітету необхідно ввести дві дози РНК-вакцини. Дослідження показали, що саме дві дози надають необхідну ефективність.

Нині у перших вакцинованих фіксують побічні реакції, зокрема, високу температуру – до 39-40°C, втому, біль в м'язах та суглобах, головний біль.

Були навіть випадки анафілактичного шоку, після яких у Британії заявили, що не радять цю вакцину тим, хто має серйозні алергічні реакції.

Здорові молоді люди, ймовірно, не отримають вакцину від COVID-19 до 2022 року.

Ватикан визнав "морально допустимими" вакцини проти COVID-19 з абортивних матеріалів.

Що важливо знати про вакцину:

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Що з вакцинацією в Україні?

Україна входить до переліку 92 країн, які отримають або спеціальну ринкові ціну, або вакцину в рамках ініціативи COVAX безкоштовно.

Загалом у МОЗ планують отримати вакцину для 20% населення, проте вона буде надходити у країну кількома траншами.

В Україні вже затвердили план вакцинації населення від COVID-19 та безкоштовно хочуть щепити майже 21 млн людей.

Планують створити мобільні бригади та пункти для щеплень від COVID-19.

Перші вакцинування від COVID-19 планують у лютому.

Українську вакцину від COVID-19 готують до випробування на людях.

Коли завершиться пандемія – невідомо.

Потрібен час, щоб подіяла вакцинація.

Експерти прогнозують, що 2021 рік може бути гіршим. Але це не факт.

Також є прогнози, що після COVID-19 впаде народжуваність, зросте самотність, жінки підкреслюватимуть свою сексуальність.

Катерина Хорощак, УП. Життя

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