ВООЗ поки що не підтримує запровадження "паспортів вакцинації"

Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження "паспортів" вакцинації для в'їзду або виїзду з країни, повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
Причина такої позиції – у невпевненості, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі коронавірусу, а також з міркувань справедливості.
Наразі ВООЗ планує провести огляд китайських вакцин Sinopharm і Sinovac проти COVID-19, щоб можливо включити їх в список для екстреного використання.
Нагадаємо, Європейський Союз планує запровадити "паспорти вакцинації" влітку, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину.
|Фото: nazim_absemetov/Depositphotos
"Паспорт вакцинації" буде доказом того, що людина отримала щеплення проти COVID-19, або має нещодавній негативний тест, чи вилікувалася.
Він почне діяти з 15 червня.
Зеленський пропонує видавати українцям вітчизняні "паспорти щеплення".
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