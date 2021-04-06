ВООЗ поки що не підтримує запровадження "паспортів вакцинації"

Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження "паспортів" вакцинації для в'їзду або виїзду з країни, повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Причина такої позиції – у невпевненості, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі коронавірусу, а також з міркувань справедливості.

Наразі ВООЗ планує провести огляд китайських вакцин Sinopharm і Sinovac проти COVID-19, щоб можливо включити їх в список для екстреного використання.

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Нагадаємо, Європейський Союз планує запровадити "паспорти вакцинації" влітку, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину.

Фото: nazim_absemetov/Depositphotos

"Паспорт вакцинації" буде доказом того, що людина отримала щеплення проти COVID-19, або має нещодавній негативний тест, чи вилікувалася.

Він почне діяти з 15 червня.

Зеленський пропонує видавати українцям вітчизняні "паспорти щеплення".

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