У МОЗ розповіли, скільки ще Україна отримає вакцини від COVID-19 та чому затримуються поставки

Найближчими днями Україна укладе контракт на постачання 15 млн доз вакцини проти коронавірусу. Перша партія складатиме 10 млн доз.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 6 квітня.

"Усі контракти ми укладаємо лише з поставкою у 2021 році, бо зараз це найголовніше", – наголосив глава відомства.

Окрім цього, у контрактах, які вже уклала Україна, є 22 млн доз вакцини, а саме: 8 млн з ініціативи COVAX і 14 млн прямих контрактів.

Фото: belchonock/Depositphotos

Степанов уточнив, що за прямими контрактами країна отримає 10 млн від компанії Novavax, 2 млн від AstraZeneca/Covishield і ще майже 2 млн вакцини від Sinovac.

Однак у МОЗ виникли проблеми з вчасним постачанням препаратів в Україну, бо, за словами Степанова, іноді виникають форс-мажорні обставини.

Це стосується і препарату AstraZeneca/Covishield, і вакцини виробництва компанії Sinovac, яка теж почала прибувати в країну з запізненням.

"Наприклад, 2 млн доз вакцини компанії AstraZeneca/Covishield повинні були поступити в країну до 31 березня, але уряд Індії наклав певні обмеження на експорт вакцини", – розповів Степанов.

Наразі українські дипломати в Індії активно працюють над отриманням дозволу на експорт залишкових 1,5 млн доз.

Схожа ситуація виникла і щодо затримки препарату від COVAX через високий попит на вакцину у світі.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1 769 164 випадків коронавірусу, за минулу добу підтвердили ще 13 276.

Першу дозу вакцини отримали вже 304 678 українців, а дві дози ввели двом людям.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".