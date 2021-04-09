Лікарні будуть використовувати технічний кисень для пацієнтів з COVID-19 через нестачу ресурсів

В Україні будуть використовувати технічний кисень для підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Відповідну постанову Міністерства охорони здоров'я ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд дозволив використання технічного кисню за умови відповідності його показників медичному.

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Про такі умови розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем.

Тому, не чекаючи колапсу, уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно", – пояснив міністр.

Фото NatalyMayak/Depositphotos

Степанов наголосив, що при цьому основні показники технічного кисню мають відповідати медичному.

Крім того, технічний кисень попередньо перевірятимуть у лабораторії з контролю якості.

"Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного", – додав міністр.

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Раніше у коментарі "Українській правді. Життя" у МОЗ розповідали, що відповідно до закону "Про лікарські засоби" медичний кисень з мінімальною чистотою 99,5% підлягає державній реєстрації як ліки.

А для виробництва медичного кисню компанія має отримати ліцензію у Державній службі з контролю якості лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Станом на 17 листопада 18 виробників медичного кисню в Україні були ліцензовані МОЗ.

Згідно з новою постановою, технічний кисень до лікарень постачатимуть ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами.

Інформування Держлікслужби про отримувачів, обсяги та якість доставленого кисню також покладене на ліцензіата.

"У такий спосіб ми забезпечимо належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я, а також зможемо залучити ті підприємства, які не мають ліцензій на виробництво медичного кисню, до логістичного ланцюга щодо забезпечення наших громадян кисневою терапією", – пояснив очільник МОЗ.

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