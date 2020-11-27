У МОЗ спробували пояснити, чому лише 41% ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому забезпеченість ліжок киснем для хворих з COVID-19 поки що становить 41%, а не принаймні 80%.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час брифінгу 27 листопада пояснила ситуацію на прикладі Івано-Франківської області, де нещодавно побували представники міністерства.

За її словами, причина у тому, що кількість ліжок для хворих з COVID-19 постійно збільшується.

"Що стосується забезпечення ліжок кисневим доступом, які розгорнуті для лікування на COVID-19.

Звичайно, цей відсоток на сьогодні є невисоким, складає 41%. Ми говоримо про те, що це має бути забезпечено до 80%.

Це, насамперед, пов'язано з тим, що тільки з 1 листопада вони (Івано-Франківськ - ред.) додатково розгорнули 115 ліжок і зараз там проводять кисневі точки.

Є лікарні, які 100% забезпечені цим кисневим доступом, є лікарні, які 90% забезпечені цим доступом. Характеристика по кожній лікарні є своя. Але робота ведеться", - розповіла Садов'як.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, близько 80% госпіталізованих важких пацієнтів потребують кисню.

До пошуку кисню нині долучаються регіони, лікарі, волонтери та благодійні фонди.

За даними МОЗ, станом на 12 листопада, в медзакладах, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, налічувалося 53 886 ліжок.

З них 22 318 – це ліжка з підведеним киснем (враховуються як з централізованою подачею, так і з кисневими концентраторами).

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