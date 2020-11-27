У МОЗ спробували пояснити, чому лише 41% ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому забезпеченість ліжок киснем для хворих з COVID-19 поки що становить 41%, а не принаймні 80%.
Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час брифінгу 27 листопада пояснила ситуацію на прикладі Івано-Франківської області, де нещодавно побували представники міністерства.
За її словами, причина у тому, що кількість ліжок для хворих з COVID-19 постійно збільшується.
"Що стосується забезпечення ліжок кисневим доступом, які розгорнуті для лікування на COVID-19.
Звичайно, цей відсоток на сьогодні є невисоким, складає 41%. Ми говоримо про те, що це має бути забезпечено до 80%.
Це, насамперед, пов'язано з тим, що тільки з 1 листопада вони (Івано-Франківськ - ред.) додатково розгорнули 115 ліжок і зараз там проводять кисневі точки.
Є лікарні, які 100% забезпечені цим кисневим доступом, є лікарні, які 90% забезпечені цим доступом. Характеристика по кожній лікарні є своя. Але робота ведеться", - розповіла Садов'як.
|Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, близько 80% госпіталізованих важких пацієнтів потребують кисню.
До пошуку кисню нині долучаються регіони, лікарі, волонтери та благодійні фонди.
За даними МОЗ, станом на 12 листопада, в медзакладах, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, налічувалося 53 886 ліжок.
З них 22 318 – це ліжка з підведеним киснем (враховуються як з централізованою подачею, так і з кисневими концентраторами).
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