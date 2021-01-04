76% відсотків ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем – Степанов 

Дарія Поперечна УП.Життя
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4 січня 2021

Станом на 4 січня, понад 55 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні забезпечені киснем.

Це 76,4 % від загальної кількості ліжко місць для хворих на коронавірусну інфекцію. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

За його словами, питання щодо забезпеченості ліжок киснем в країні вже вирішене. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов

 "На сьогоднішній ранок в нашій країні ліжок, відведених для лікування COVID-19 – 66 тисяч

Забезпечено киснем з них – 55 409 ліжок, тобто 76,4% від загальної кількості. 

Загальна кількість вільних ліжок з киснем – 34 987 ліжок...

Тобто будь-яке питання, щодо забезпеченості ліжками з киснем в країні повністю вирішено", – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ також додав, що наразі в медзакладах перебуває 22 802 пацієнти з коронавірусною хворобою, які проходять відповідне лікування.

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