76% відсотків ліжок для хворих з COVID-19 забезпечені киснем – Степанов

Станом на 4 січня, понад 55 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні забезпечені киснем.

При цьому близько 35 тис.ліжок з киснем – вільні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Реклама:

За його словами, питання щодо забезпеченості ліжок киснем в країні вже вирішене.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"На сьогоднішній ранок в нашій країні ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19 – 66 тисяч.

Забезпечено киснем з них – 55 409 ліжок, тобто 76,4% від загальної кількості.

Загальна кількість вільних ліжок з киснем – 34 987 ліжок...

Тобто будь-яке питання, щодо забезпеченості ліжками з киснем в країні повністю вирішено", – зазначив Степанов.

Проте міністр помилився в обрахунках, оскільки згідно з цими даними, кількість ліжок з киснем складає близько 84% від загальної кількості.

Реклама:

Очільник МОЗ також додав, що наразі в медзакладах перебуває 22 802 пацієнти з коронавірусною хворобою, які проходять відповідне лікування.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.