Україна може отримати вакцину Novavax проти COVID-19 пізніше, ніж стверджує Степанов

Американська компанія Novavax відклала графік нарощування виробництва вакцини проти COVID-19 і заявила, що не очікує отримати дозвіл на використання препарату в США, Великій Британії і Європі до третього кварталу 2021 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Novavax сподівається подати документи на дозвіл на використання вакцини в США і Європі лише в третьому кварталі 2021 року.

"Відкладення подачі нормативних документів на третій квартал (з другого) і відтермінування виходу на повну потужність до четвертого кварталу (з третього) означають затримки з попередніми термінами та у рості", – сказав Келечі Чикер, аналітик з акцій Jefferies.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповідав, що Україна очікує на перші поставки вакцини Novavax в обсязі 4 млн доз вже у липні-серпні. Всього МОЗ домовилося про 15 млн одиниць вакцини.

Але чи встигне Novavax до цього часу отримати дозвіл на застосування препарату, невідомо.

Фото: grejak/Depositphotos

Компанія також заявила, що не очікує досягти своєї мети виробництва 150 мільйонів доз в місяць до четвертого кварталу 2021 року. Раніше цієї цифри планували досягти вже у третьому кварталі.

Нагадаємо, на території України дозволено використовувати вакцини, зареєстровані в США, Великій Британії чи Європейському Союзі.

Вакцина Novavax продемонструвала 100%-й захист від важкого перебігу COVID-19 в клінічних випробуваннях у Великій Британії та загальну ефективність у 89,7%.

Це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який виявили на поверхні коронавірусу.

Імунна система людини ідентифікує білкові частинки як чужорідні і виробляє природний захист проти них. Якщо пізніше в організм вакцинованого потрапить коронавірус, імунна система розпізнає білок, який є на поверхні патогена, і атакуватиме його.

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