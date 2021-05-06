Степанов розповів, коли в Україні запровадять "паспорти вакцинації"

"Паспорти вакцинації", що підтверджують щеплення від коронавірусу, можуть запровадити в Україні з 1 липня. Поки що робоча назва документа – ковідний сертифікат.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє МОЗ.

"Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював", – наголосив міністр.

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Сертифікат міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Інформацію вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі "ДІЯ".

Фото: nazim_absemetov/Depositphotos

Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу.

До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби пред'явлення його при перетині державного кордону.

За словами Степанова, запуск внутрішнього ковідного сертифіката буде супроводжуватися певними перевагами для його власників.

У МОЗ зазначають, що у такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.

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"Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні.

Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести.

Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням", – вважає міністр.

Нагадаємо, ЄС готується відкрити кордони для туристів та вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів.

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