Сімейні лікарі можуть супроводжувати лікування пацієнтів з ВІЛ – Ляшко

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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14 травня 2021

Супровід лікування пацієнтів з ВІЛ можуть здійснювати лікарі первинної ланки.

Такий алгоритм передбачено медичною реформою, що розгортається в Україні. 

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час акції біля меморіалу "Червона Стрічка" в Києві. 

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"Держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати лікуванням пацієнтів з ВІЛ.

В Україні діють сучасні протоколи лікування ВІЛ-інфекції і в разі позитивного тесту, пацієнт може одразу розраховувати на доступ до АРВ-терапії. 

Лікування є доступним і безкоштовним. 

Завдяки розгортанню медичної реформи, супровід лікування пацієнтів з ВІЛ можна також отримувати через лікарів первинної ланки", – зауважив Ляшко. 

 Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним – швидкий тест можна пройти у свого сімейного лікаря. 

Загалом за останні 20 років В Україні завдяки доступу до безперебійного лікування та АРВ-терапії вдалося врятувати 150 тисяч пацієнтів з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та  гепатитом.

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Водночас від СНІДу в період 1987– 2020 ріків померло 53 547 людей.

 Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

За попередніми даними, на початок 2020 року в Україні проживає 251 168 людей з ВІЛ.  

Станом на 1 січня 2020 року 136 105 ВІЛ-позитивних українців отримують лікування АРВ-терапією. 

 Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

Така терапія дозволяє людям з ВІЛ жити за умов безперебійного приймання препаратів щодня. 

При цьому обмежений доступ до медичних установ, де можна отримати АРВ-терапію, через пандемію коронавірусної хвороби,  створює загрозу для пацієнтів з ВІЛ.

"Попри те, що Україна досі посідає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, темпи смертності знижуються. 

Тому наша мета – робити все, аби не втрачати людей. 

Зараз фактично відбувається "епідемія в епідемії".  Під час COVID-19 люди  з ВІЛ є більш вразливі", – наголошує голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей.

За його словами, наразі ВІЛ-позитивним пацієнтам необхідно забезпечити доступ до вакцинування та безперебійний доступ до АРВ-терапії.

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