Сімейні лікарі можуть супроводжувати лікування пацієнтів з ВІЛ – Ляшко

Супровід лікування пацієнтів з ВІЛ можуть здійснювати лікарі первинної ланки.

Такий алгоритм передбачено медичною реформою, що розгортається в Україні.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час акції біля меморіалу "Червона Стрічка" в Києві.

"Держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати лікуванням пацієнтів з ВІЛ.

В Україні діють сучасні протоколи лікування ВІЛ-інфекції і в разі позитивного тесту, пацієнт може одразу розраховувати на доступ до АРВ-терапії.

Лікування є доступним і безкоштовним.

Завдяки розгортанню медичної реформи, супровід лікування пацієнтів з ВІЛ можна також отримувати через лікарів первинної ланки", – зауважив Ляшко.

Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним – швидкий тест можна пройти у свого сімейного лікаря.

Загалом за останні 20 років В Україні завдяки доступу до безперебійного лікування та АРВ-терапії вдалося врятувати 150 тисяч пацієнтів з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та гепатитом.

Водночас від СНІДу в період 1987– 2020 ріків померло 53 547 людей.

Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

За попередніми даними, на початок 2020 року в Україні проживає 251 168 людей з ВІЛ.

Станом на 1 січня 2020 року 136 105 ВІЛ-позитивних українців отримують лікування АРВ-терапією.

Фото БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть в ВІЛ/СНІД"

Така терапія дозволяє людям з ВІЛ жити за умов безперебійного приймання препаратів щодня.

При цьому обмежений доступ до медичних установ, де можна отримати АРВ-терапію, через пандемію коронавірусної хвороби, створює загрозу для пацієнтів з ВІЛ.

"Попри те, що Україна досі посідає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, темпи смертності знижуються.

Тому наша мета – робити все, аби не втрачати людей.

Зараз фактично відбувається "епідемія в епідемії". Під час COVID-19 люди з ВІЛ є більш вразливі", – наголошує голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей.

За його словами, наразі ВІЛ-позитивним пацієнтам необхідно забезпечити доступ до вакцинування та безперебійний доступ до АРВ-терапії.

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