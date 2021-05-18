Індія може відновити експорт вакцин проти COVID-19 уже восени – ЗМІ

Ймовірно, Індія не відновить експорт вакцини проти коронавірусної хвороби до інших країн швидше, ніж у жовтні 2021 року.

Наразі країна використовує препарати для внутрішнього вжитку.

Про такі перспективи пише Reuters з посиланням на урядові джерела.

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Така затримка у також посилить проблеми постачань в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Фото tomisl.z/Depositphotos

Джерела, які коментували ситуацію на умовах анонімності, заявили, що наразі в пріоритеті кампанія вакцинації в Індії, оскільки щоденна кількість загиблих сягає рекордного рівня.

"Це було обговорено внутрішньо, ми попросили деякі країни не очікувати експортних зобов'язань, враховуючи поточну ситуацію в Індії ", – розповіли джерела.

Які саме країни отримали таке повідомлення, вказано не було.

При цьому точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як швидко Індія почне контролювати другу хвилю випадків коронавірусу.

У COVAX зазначили, що 140 мільйонів доз, які міжнародна ініціатива очікувала отримати від Інституту сироватки до кінця травня, тепер залишаться в Індії.

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"Поки Індія стикається з воістину жахливою хвилею пандемії, виробництво вакцини в Індії, включаючи 140 мільйонів доз вакцини, спочатку призначених для COVAX, було направлено на захист громадян", – пояснили у COVAX.

Індійський інститут сироватки (SII), найбільший в світі виробник вакцин, що виробляє препарат AstraZeneca, зазначив, що сподівається відновити постачання в COVAX та інші країни до кінця цього року.

"Ми хотіли б повторити, що ми ніколи не експортували вакцини коштом населення Індії, і як і раніше намірені зробити все, що в наших силах, для підтримки кампанії вакцинації в країні", – йдеться в заяві SII.

Нагадаємо, що борючись зі стрибком поширення коронавірусу, Індія припинила експорт вакцини.

При цьому в Україні наразі майже закінчився препарат AstraZeneca, призначений для першої дози вакцинації.

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