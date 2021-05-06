Чи можна людям з хронічними хворобами вакцинуватися проти COVID-19? Пояснення МОЗ

Вакцинація людей з хронічними хворобами може врятувати життя та полегшити перебіг COVID-19, попереджають у Міністерстві охорони здоров’я.

Тому тим, хто має гіпертонію, діабет, астму, онко- або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит чи іншу хронічну хворобу, МОЗ рекомендує вакцинуватися проти COVID-19.

"Вакцина може захистити вас від зараження або суттєво полегшити перебіг хвороби, а також повернути вам легкість спілкування з людьми, без страху захворіти", – додають у МОЗ.

Реклама:

Водночас у міністерстві радять перед вакцинацією проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням повідомити медичного працівника, який робить укол, про ваші хронічні захворювання.

"Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або боїтеся, що стан вашого здоров’я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем", – рекомендують у МОЗ.

Інфографіка МОЗ

Основні протипоказання до всіх вакцин проти COVID-19:

тяжка алергія на один з компонентів вакцини,

температура тіла вище 38,5 °C,

вагітність (вакцинація може бути проведена для медичних працівниць).

Детальний перелік протипоказань можна знайти тут:

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".