Коли можна робити інші щеплення після вакцинації проти COVID-19? Роз'яснення МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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14 квітня 2021

Якщо ви провакцинувалися від COVID-19, то інші, планові щеплення варто зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.

Якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між вакцинаціями можна скоротити до 14 днів, стверджують у збірнику про вакцинацію проти COVID-19, який випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ.

Водночас, якщо ви зробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби, наприклад, від сказу, жодних інтервалів витримувати не потрібно. 

"Необхідна екстрена вакцинація – робіть", – радять у збірнику.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Якщо ви щепилися від іншої хвороби, то вакцинувати проти COVID-19 можна через 14 днів. 

Але якщо ви ввели вакцини проти COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 2 тижні, вакцини все одно спрацюють, наголошують у збірнику.

Нагадаємо, існує календар профілактичних щеплень від Міністерства охорони здоров’я.

Календар передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб:

  • гепатиту В, 
  • туберкульозу, 
  • кору, 
  • паротиту, 
  • краснухи, 
  • дифтерії, 
  • правця, 
  • кашлюку, 
  • поліомієліту,
  • ХІБ-інфекції.
 

Також з 2022 року обов’язковою стане вакцинація проти пневмококової інфекції.

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