Коли можна робити інші щеплення після вакцинації проти COVID-19? Роз'яснення МОЗ

Якщо ви провакцинувалися від COVID-19, то інші, планові щеплення варто зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.
Якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між вакцинаціями можна скоротити до 14 днів, стверджують у збірнику про вакцинацію проти COVID-19, який випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ.
Водночас, якщо ви зробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби, наприклад, від сказу, жодних інтервалів витримувати не потрібно.
"Необхідна екстрена вакцинація – робіть", – радять у збірнику.
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Якщо ви щепилися від іншої хвороби, то вакцинувати проти COVID-19 можна через 14 днів.
Але якщо ви ввели вакцини проти COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 2 тижні, вакцини все одно спрацюють, наголошують у збірнику.
Нагадаємо, існує календар профілактичних щеплень від Міністерства охорони здоров’я.
Календар передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб:
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- дифтерії,
- правця,
- кашлюку,
- поліомієліту,
- ХІБ-інфекції.
Також з 2022 року обов’язковою стане вакцинація проти пневмококової інфекції.
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