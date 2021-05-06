Вчені з’ясували, як часто рідкісний тромбоз виникає після COVID-вакцинації препаратом AstraZeneca

Частота утворення рідкісних тромбозів після вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca становить 11 випадків на 100 тис. щеплень.

Про це свідчать підрахунки вчених з Данії і Норвегії, опубліковані в журналі BMJ.

Їхнє дослідження проливає більше світла на ризик утворення рідкісних тромбів у дорослих, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

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Йдеться про випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та тромбозу глибоких вен.

ото: lightsource/Depositphotos

Дослідники проаналізували дані 280 тис. людей у віці 18-65 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca проти COVID-19 в Данії і Норвегії з лютого по 11 березня 2021 року.

Вони визначили частоту виникнення серцевих нападів, інсультів, тромбів в глибоких венах і кровотеч протягом 28 днів після отримання першої дози вакцини і порівняли їх з очікуваними показниками серед населення Данії і Норвегії в цілому.

Науковці виявили 59 тромбів у венах в порівнянні з 30 очікуваними. Тобто, за їхніми підрахунками, на 100 тис. вакцинацій припадає 11 тромбозів. У це число входить 2,5 випадків тромбозу вен головного мозку.

Однак вчені не виявили збільшення кількості артеріальних тромбів, зокрема, серцевих нападів або інсультів.

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Вони прийшли до висновку, що "ризики венозних тромбоемболічних подій, описані у дослідженні, невеликі, і результати варто інтерпретувати в контексті переваг вакцинації проти COVID-19 як на громадському, так і на індивідуальному рівні".

Утім, вчені поки що не встановили причину утворення тромбів – лише кореляцію між вакцинацією і тромбозами.

Також дослідники нагадують, що COVID-19 сам по собі пов'язаний з тромбозом вен.

"Ми майже всі стикаємося з вибором: між можливою інфекцією коронавірусом або вакцинацією. Вакцина AstraZeneca, безсумнівно, є хорошим вибором, незважаючи на ймовірні ризики, про які повідомляється в цьому дослідженні", – пишуть вони.

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