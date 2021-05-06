Вчені з’ясували, як часто рідкісний тромбоз виникає після COVID-вакцинації препаратом AstraZeneca

Частота утворення рідкісних тромбозів після вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca становить 11 випадків на 100 тис. щеплень.

Про це свідчать підрахунки вчених з Данії і Норвегії, опубліковані в журналі BMJ.

Їхнє дослідження проливає більше світла на ризик утворення рідкісних тромбів у дорослих, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Йдеться про випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та тромбозу глибоких вен.

ото: lightsource/Depositphotos

Дослідники проаналізували дані 280 тис. людей у віці 18-65 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca проти COVID-19 в Данії і Норвегії з лютого по 11 березня 2021 року.

Вони визначили частоту виникнення серцевих нападів, інсультів, тромбів в глибоких венах і кровотеч протягом 28 днів після отримання першої дози вакцини і порівняли їх з очікуваними показниками серед населення Данії і Норвегії в цілому.

Науковці виявили 59 тромбів у венах в порівнянні з 30 очікуваними. Тобто, за їхніми підрахунками, на 100 тис. вакцинацій припадає 11 тромбозів. У це число входить 2,5 випадків тромбозу вен головного мозку.

Однак вчені не виявили збільшення кількості артеріальних тромбів, зокрема, серцевих нападів або інсультів.

Вони прийшли до висновку, що "ризики венозних тромбоемболічних подій, описані у дослідженні, невеликі, і результати варто інтерпретувати в контексті переваг вакцинації проти COVID-19 як на громадському, так і на індивідуальному рівні".

Утім, вчені поки що не встановили причину утворення тромбів – лише кореляцію між вакцинацією і тромбозами.

Також дослідники нагадують, що COVID-19 сам по собі пов'язаний з тромбозом вен.

"Ми майже всі стикаємося з вибором: між можливою інфекцією коронавірусом або вакцинацією. Вакцина AstraZeneca, безсумнівно, є хорошим вибором, незважаючи на ймовірні ризики, про які повідомляється в цьому дослідженні", – пишуть вони.

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