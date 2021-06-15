Кількість українців, які хочуть вакцинуватися проти COVID-19 – зростає. Опитування

Все більше українців мають намір вакцинуватися проти COVID-19, але частка тих, хто не планує – все одно переважає.

Порівняно з березнем 2021 року з 51,5% до 43% зменшилася частка українців, які не мають наміру вакцинуватися проти COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова у період з 21 по 26 травня 2021 року.

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З 12% до 19% зросла кількість тих, хто хоче щепитися в найближчому майбутньому або вже вакцинувався.

Також більше українців хочуть вакцинуватися, але пізніше. Їхня кількість зросла з 16% до 19%.

Фото: DragonImages/Depositphotos

Незмінні 10% будуть щеплюватися лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами – наприклад, для поїздки за кордон.

Чим старші респонденти, тим частіше вони висловювали відсутність бажання вакцинуватися.

23% з-поміж тих, хто планують щепитися, готові платити за вакцину, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Ті респонденти, які не мають наміру вакцинуватися, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які є в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення.

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Таку відповідь дають 31% з тих, хто не планує вакцинуватися.

30% українців з-поміж тих, які щепитися не хочуть, мотивують відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби,

15% – тим, що вже перехворіли на коронавірус, а 12% мають медичні протипоказання.

Ще 7,5% українців вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Дослідження провели з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Всього опитали 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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