Скільки українців не задоволені своїм здоров'ям у 2021 році, та що на це впливає. Опитування

У 2019-2020 році близько 50% українців вважали себе здоровими.

Проте у 2021 році цей показник зменшився на 9%.

Натомість зросла частка тих, хто оцінює своє здоров’я посередньо.

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Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології протягом квітня 2021 року.

Загалом 40% опитаних українців оцінюють стан власного здоров’я як добрий, 46% – як посередній.

При цьому 14% поскаржилися на погане здоровя.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Виявилося, що стан здоров’я також є важливою умовою для відчуття щастя.

Серед тих, хто має хороше здоров’я, щасливими почуваються 85%.

А серед тих, хто скаржиться на погане самопочуття – лише 40% опитаних.

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Як вік впливає на здоров'я українців?

Менше здорових людей спостерігається серед старшої групи респондентів.

Наразі у різних вікових групах здоровими почуваються:

66%, віком від 18 до 29 років;

57% у віковій групі 30-39 років;

47% віком 40-49 років;

28% – 50-59 років;

16% – 60-69 років;

13% серед людей віком 70 років або старших.

Хто хворіє частіше – чоловіки чи жінки?

Чоловіки зазвичай вважають своє здоров’я кращим, ніж жінки.

Серед чоловіків 50% добре оцінюють стан свого здоров’я, а серед жінок – 32%.

Крім того, 9% чоловіків та 19% жінок кажуть, що у них проблеми із самопочуттям.

У КМІС пояснюють, що це може бути пов’язане з тим, що середня тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років вища, ніж чоловіків.

Тому частка жінок у найстарших вікових групах, які частіше мають проблеми зі здоров'ям, вища.

Як умови життя впливають на здоров'я українців?

Відсоток тих, хто почувається здоровим, у містах дещо вищий (42%), ніж у сільській місцевості (36%).

Зазначається, що може бути пов’язане як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту.

Крім того, у містах більш доступні послуги із охорони здоров’я та є більше лікарень.

Крім того, зберігається зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту.

Серед найменш заможних громадян (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 14%.

При цьому серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 47%.

А серед людей з дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 64%.

Опитування проводилося з 16 по 22 квітня 2021 року

У ньому брало участь доросле населення віком 18 років з усіх регіонів, крім тих, які тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.

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