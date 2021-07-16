Навіть невеликі дози алкоголю підвищують ризик захворіти раком – дослідження

Яна Осадча журналіст
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16 липня 2021

Нове дослідження виявило зв'язок між алкоголем та значно вищим ризиком розвитку декількох форм раку, включно з раком молочної залози, товстої кишки та порожнини рота.

Підвищений ризик був помітний навіть серед тих, хто вживає алкоголь в невеликих, або в помірних дозах. 

Про це свідчать дані нового дослідження Міжнародного агентства з досліджень раку та Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованого в журналі Lancet Oncology.

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В 2020 році 1 з 7 нових випадків раку у світі пов'язаний саме зі споживанням алкоголю, в цілому –  це 100 тисяч  випадків по всьому світу, зазначає видання Science Daily.

 Фото IvanoffDm/Depositphotos

Дослідження базувалося на даних про вплив алкоголю майже з усіх країн світу. Зокрема, враховувалися результати опитувань та дані про продажі, які об'єднали з останніми оцінками ризику розвитку раку при вживанні спиртного.

Вчені наводять приклад Канади, де торік вживання алкоголю було пов’язане з 7000 новими випадками раку, з яких:

  • 24% рак молочної залози; 
  • 20 % товстої кишки;
  • 15% прямої кишки;
  • 13% – порожнини рота та печінки.

"Основним механізмом того, як алкоголь викликає рак, є погіршення відновлення ДНК. Хронічне вживання алкоголю призводить не тільки до цирозу печінки, але й до порушення регуляції статевих гормонів, що сприяє виникненню раку молочної залози. Алкоголь також збільшує ризик раку голови та шиї у курців, оскільки спиртне збільшує поглинання канцерогенів із тютюну", пояснює співавтор дослідження доктор Кевін Шилд.

В дослідженні доводиться, що легке та помірне споживання алкоголю також небезпечне.

"Будь-яке  пияцтво пов'язане з ризиком. Наприклад, якщо жінка випиває склянку вина на день, то ризик захворіти на рак молочної залози у неї вищий на 6%", каже співавтор дослідження доктор Юрген Рем.

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Лікарі також зазначають, що з початку пандемії кількість людей, які вживають алкоголь, збільшилася, і закликають уряди країн ще більше посилити контроль за виробництвом та збутом спиртних напоїв.

Зокрема, пропонується додати на етикетки пляшок інформацію про те, що споживання алкоголю підвищує ризик захворіти раком.


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