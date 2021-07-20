Перепади тиску можуть призвести до деменції, особливо у чоловіків – дослідження

Вчені виявили зв'язок між перепадами артеріального тиску та ризиком деменції і зниженням функцій мозку у літніх людей.

Особливо це стосується чоловіків, йдеться у новому досліджені, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації.

Гіпертонія – постійний високий кров’яний тиск – у людей середнього віку є сильним прогностичним чинником деменції в подальшому житті.

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Науковці виявили, що варіабельність тиску – коливання тиску, яке перевищує норму – також руйнує когнітивну функцію, пише видання МedicalXpress.

Тобто якщо тиск невідрегульований, людина постійно перебуває у стані гіпертонічних криз.

Потім їй збивають тиск препаратами, що сильно прискорює формування деменції та розумових розладів в старості.

Фото: mangostock/Depositphotos

Під час дослідження учасники перебували під тривалим спостереженням лікарів. Людям періодично робили серію когнітивних тестів: перевіряли глобальну та епізодичну пам'ять, швидкість обробки інформації, увагу, з’ясовували, чи немає в них депресії. А також вимірювали артеріальний тиск.

Учасників розділили на три групи – з низьким, середнім та високим тиском. Спочатку тиск ніяк не впливав на функції мозку людей обох статей. З часом виникли відмінності.

У осіб з високим тиском вчені зафіксували підвищений ризик деменції та зниження когнітивних (розумових) здібностей у порівнянні з людьми, які перебували в групі низького тиску.

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Науковці також виявили, що нестабільність артеріального тиску може спричинити пошкодження мікросудин, а згодом і нейронів мозку, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. І наразі ще не виявлено точно – чи нестабільний тиск викликає деменцію, чи навпаки – деменція є причиною стрибків тиску.

"Накопичувальні дані свідчать про те, що артеріальний тиск пов'язаний зі структурними змінами мозку, зокрема, з посиленнямо уражень, які називаються гіперінтенсивністю білої речовини, зі збільшенням невеликих кровотеч у великому мозку та просторів, заповнених рідиною в мозковій речовині. Чи викликані ці зміни тиском, чи навпаки, невідомо", – зазначає видання.

До того ж у чоловіків такі процеси розвиваються частіше, ніж у жінок.

Для точності досліджень вчені врахували такі фактори, як неконтрольований високий кров'яний тиск і куріння, але підвищений ризик для чоловіків залишався.

"Хоча ми не знаємо напевно, але можна припустити існування різних шляхів до зниження когнітивних здібностей у чоловіків і жінок.

Можливо, статеві гормони, такі як естроген протягом усього життя мають захисний ефект для жінки", – говорить доктор Джон Раян, один з авторів дослідження.

Вчені зазначають, що у цій галузі необхідні додаткові дослідження відмінностей між статями.

Також потрібно з'ясувати, чи може зниження тиску зберегти пізні когнітивні функції.

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