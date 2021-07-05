В Україні зареєстрували ще одну вакцину проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування 2 липня, повідомили на сайті МОЗ.

"Janssen – це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2", – пояснюють у міністерстві.

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Препарат повинен зберігатися при температурі від +2 до +8 С.

Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада тощо.

Що відомо про вакцину?

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США:

📍 у клінічних дослідженнях вакцини побічні ефекти були стандартними, в основному незначними. Йдеться про біль, почервоніння і припухлість в місці уколу, а також про втому, головний біль, біль у м'язах, жар, нудоту;

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📍 у деяких людей спостерігалися побічні ефекти, які впливали на їх здатність виконувати повсякденну діяльність;

📍 побічні ефекти частіше зустрічалися у людей у ​​віці 18-59 років в порівнянні з людьми у віці 60 років і старше;

📍 існує правдоподібний причинно-наслідковий зв'язок між вакциною Janssen і рідкісним і серйозним небажаним явищем – рідкісним тромбозом, який також спостерігають після вакцинації препаратом AstraZeneca.

📍 частота тромбозів – близько 7 на 1 мільйон вакцинованих жінок у віці від 18 до 49 років. У жінок від 50 років і старше та чоловіків різного віку це небажане явище зустрічається ще рідше.