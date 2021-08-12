ВООЗ дослідить ефективність трьох препаратів проти COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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12 серпня 2021

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочинає тестування трьох препаратів на госпіталізованих з COVID-19, щоб перевірити їхню ефективність у лікуванні важких випадків хвороби.

Йдеться про Артесунат, Іматиніб та Інфліксимаб.

Це ліки, які наразі використовують при інших хворобах, повідомили на сайті ВООЗ.

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"Препарати були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал в зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19", – пояснили в організації.

Фото: motorolka/Depositphotos

Що відомо про препарати?

  • Артесунат

Використовується для лікування малярії. У випробуванні його будуть вводити внутрішньовенно протягом 7 днів, використовуючи стандартну дозу, рекомендовану для лікування важкої форми малярії.

Консультативна група ВООЗ з лікування COVID-19 рекомендувала оцінити протизапальні властивості препарату.

  • Іматиніб

Використовується при лікуванні деяких видів раку.

У дослідженні його будуть вводити перорально один раз на день протягом 14 днів.

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Рандомізоване клінічне дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що іматиніб може бути корисним для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 при відсутності проблем з безпечністю.

  • Інфліксимаб 

Використовується для лікування захворювань імунної системи, зокрема, при хворобі Крона і ревматоїдного артриту.

Під час дослідження його будуть вводити внутрішньовенно.

Раніше у ВООЗ досліджували чотири препарати. Результати показали, що Ремдесивір, Гідроксихлорохін, Лопінавір та Інтерферон не мали практично ніякого впливу на госпіталізованих хворих з COVID-19.

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