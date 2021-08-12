ВООЗ дослідить ефективність трьох препаратів проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочинає тестування трьох препаратів на госпіталізованих з COVID-19, щоб перевірити їхню ефективність у лікуванні важких випадків хвороби.

Йдеться про Артесунат, Іматиніб та Інфліксимаб.

Це ліки, які наразі використовують при інших хворобах, повідомили на сайті ВООЗ.

"Препарати були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал в зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19", – пояснили в організації.

Фото: motorolka/Depositphotos

Що відомо про препарати?

Артесунат

Використовується для лікування малярії. У випробуванні його будуть вводити внутрішньовенно протягом 7 днів, використовуючи стандартну дозу, рекомендовану для лікування важкої форми малярії.

Консультативна група ВООЗ з лікування COVID-19 рекомендувала оцінити протизапальні властивості препарату.

Іматиніб

Використовується при лікуванні деяких видів раку.

У дослідженні його будуть вводити перорально один раз на день протягом 14 днів.

Рандомізоване клінічне дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що іматиніб може бути корисним для госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 при відсутності проблем з безпечністю.

Інфліксимаб

Використовується для лікування захворювань імунної системи, зокрема, при хворобі Крона і ревматоїдного артриту.

Під час дослідження його будуть вводити внутрішньовенно.

Раніше у ВООЗ досліджували чотири препарати. Результати показали, що Ремдесивір, Гідроксихлорохін, Лопінавір та Інтерферон не мали практично ніякого впливу на госпіталізованих хворих з COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.