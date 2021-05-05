Вчені з'ясували, чи впливають високі дози вітаміну D на лікування COVID-19

Високі дози вітаміну D, що вводяться пацієнтам з середньою або важкою формою COVID-19, не впливають на перебіг хвороби.

Про це свідчить дослідження бразильських вчених із Медичної школи Університету Сан-Паулу, яке опублікували в журналі JAMA, пише Medical News Today.

Науковці вирішили з’ясувати, чи може вітамін D допомогти людям уникнути інфікування коронавірусом і пом'якшити наслідки COVID-19.

"Дослідження in vitro або випробування на тваринах раніше показали, що в певних ситуаціях вітамін D може мати протизапальну і протимікробну дію, а також впливати на імунну відповідь", – пояснює Роза Перейра, головна авторка дослідження.

Тому команда вчених проаналізувала дані 240 добровольців, які проходили лікування від COVID-19 у двох лікарнях Бразилії з червня по серпень 2020 року.

Всі вони отримували лікування за протоколами COVID-19, які передбачають антибіотики і протизапальні препарати. Дослідники рандомно розділили їх на дві групи.

Учасникам першої групи дали одноразову дозу вітаміну D3 200 000 MO. Друга – отримала плацебо.

Фото: marinatr/Depositphotos

Дослідники хотіли з'ясувати, чи пов'язана висока доза вітаміну D з коротшим терміном госпіталізації. І виявили, що це не так.

Дослідження також не знайшло доказів того, що вітамін D знижує ризик госпіталізації людини у відділення інтенсивної терапії або необхідності інтубації.

Загалом вчені виявили, що високі дози вітаміну D не впливають на лікування COVID-19 в особливо важких госпіталізованих пацієнтів.

Вітамін D також, схоже, не впливає на смертність від коронавірусу, хоча вчені попереджають, що потрібно провести масштабніше дослідження, перш ніж робити остаточні висновки.

"Водночас це не означає, що постійне вживання вітаміну D не може мати будь-яких позитивних ефектів", – вважає співавтор дослідження Бруно Гуала.

Зокрема, раніше науковці з’ясували, що деякі БАДи та вітаміни потенційно можуть знизити ризик зараження COVID-19.

Детальніше про те, чи можуть вітаміни захистити від COVID-19, тут:

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".