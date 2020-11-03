За яких умов можна припинити лікування від COVID-19. Пояснення МОЗ

Завершити амбулаторно-поліклінічне лікування від COVID-19 можливо за наявності певних критеріїв.
Про них розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як під час брифінгу 3 листопада.
Критеріями для припинення лікування можуть бути:
- відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від моменту появи симптомів без лабораторного обстеження;
- відсутність ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження;
- відсутність клінічних проявів ГРВІ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.
Також Садов’як назвала перелік симптомів COVID-19, з якими мають госпіталізовувати.
Нагадаємо, у МОЗ вважають, що ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи.
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