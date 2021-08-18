Відстежити родичів до XVII століття: що варто знати про генетичні тести та як правильно інтерпретувати результати

Кому не цікаво дізнатись про власне походження?

Тепер для цього є не лише старі фото та спогади рідних, а й генетичні тести.

Проте дуже важливо розуміти, що тести – це лише поштовх до генеалогічного дослідження, а не заміна йому.

Компанії, які проводять такі тести, наприклад, MyHeritage або FamilyTreeDNA, можуть допомогти знайти родичів та зрозуміти, звідки пішла ваша родина.

Такі компанії можуть робити різні види генетичних тестів – Y-ДНК тести, мітохондріальні тести, аутосомні тести. Або запропонувати лише один вид із вищезгаданих тестів.

Що це за тести та для чого вони можуть бути корисні, ми поговорили з генеалогом та сімейним істориком Сергієм Фазульяновим.

Фото: perig76/Depositphotos

Що таке генетичні тести та для чого вони потрібні

Генетичне генеалогічне тестування виконують завдяки аналізу ДНК варіацій.

Цей аналіз може дати розуміння, звідки пішли пращури людини та прояснити родинні зв'язки між сім'ями.

Деякі схеми генетичних варіацій є спільними для людей певного походження.

Чим ближче в генетичному плані між собою два індивіди, родини чи популяції – тим більше спільних генетичних патернів вони мають.

Як пояснює Сергій Фазульянов, багато людей хибно вважають, що такі тести допоможуть їм краще зрозуміти, до якої національності чи етносу вони належать. Але не все так просто.

Які бувають тести ДНК

🧬 Y-ДНК тести

Ці тести досліджують варіацію Y хромосоми, яка передається лише від батька до сина.

Таке тестування використовують, щоб зрозуміти спадковість суто по чоловічій лінії.

Тест можуть пройти лише чоловіки.

Y-ДНК тести часто використовують, щоб розуміти, наскільки споріднені дві родини, які мають одне й те саме прізвище.

Наприклад, декілька чоловіків двох родин можуть здати цей тест, щоб зрозуміти свою спорідненість.

– Для мене таке тестування показало доволі серйозну спорідненість з одним кузеном, і це стало поштовхом ретельніше проаналізувати гілки, за якими ми маємо спорідненість.

Так я вийшов по прямій чоловічій лінії на кінець XVII століття. Хоча документально родинні стосунки ми не підтвердили, але активно просунулись в наших знаннях про пращурів, – розповідає Сергій Фазульянов.

Ціна такого тесту – від 119 доларів.

🧬 Мітохондріальні ДНК-тести

Хоча більшість нашого ДНК "запаковано" в хромосоми, клітинна структура, яка називається мітохондрією, має невелику кількість власного ДНК, відомого як "мітохондріальне ДНК".

Його мають і чоловіки, і жінки. Але переходить таке ДНК переважно від матері. Проте бувають випадки передачі від батька. Але для масового ринку тестування цей факт не має критичного значення.

Такий тест підходить для обох статей.

Він надає інформацію про прямих пращурів по материнській лінії.

Цей тест цікавий виключно як інструмент генографії (науки про вивчення частин геному) та популяційної генетики.

– Мітохондріальне ДНК вкрай повільно мутує і для цілей генеалогії в класичному її розумінні не цікаве.

Воно цікаве для географів та популяційних генетиків, які вивчають шляхи міграцій та історію мутацій, – додає Фазульянов.

Ціна таких тестів наразі від 159 доларів. Проте компанії практикують знижки та акції.

🧬 Аутосомний тест

Аутосомний тест аналізує аутосоми вашого ДНК. Аутосоми – це нестатеві хромосоми, однакові як для чоловіків, так і для жінок.

Деякі компанії спеціалізуються лише на цьому виду тесту. Наприклад, MyHeritage.

Вартість таких тестів орієнтовно 100 доларів. Набір для тестування в MyHeritage коштує 79 доларів, але компанія часто надає знижки:

– Знижки розповсюджуються і на інші тести. Найбільші завжди на Різдво – там цілий місяць знижок. FamilyTreeDNA часто-густо дає такі знижки, що початковий Y-ДНК тест можна зробити за 59 доларів, а аутосомний – інколи навіть за 45 з усіма супутніми витратами.

Цей тест може надати інформацію про етнічний бекграунд людини, а також дає можливість вийти на родичів, які жили 200-300 років тому.

– Ефективна відстань 5-7 поколінь. Але є кейси, де йдеться і про 8-10 поколінь – римокатолики гірської Польщі, наприклад, – додає Фазульянов.

Найголовніше, що треба зрозуміти, якщо ви вирішили здати генетичні тести та більше дізнатись про свій родовід – немає чистих націй, каже генеалог.

– Такі тести не мають нічого спільного з соціально-політичними категоріями етносу чи національності. Не варто сподіватись, що вам пояснять, на скільки відсотків ви німець чи поляк.

У світі мало етносів, які б не змішувались з іншими. Більшість – це змішані нації і соціально-політична категорія національності чи етносу не може вплинути на генетику, – пояснює науковець.

Якщо українець пройде такий тест, то скоріше за все йому покажуть типову для нас приналежність з Балтією, Балканами та Східною Європою.

А у 10% протестованих – належність до євреїв Ашкеназі в різному відсотковому значенні.

– Важливо розуміти, що кожна компанія має свої власні калькулятори та формули. Й іноді результат того, що у вас знайшли приналежність до певного етносу на рівні 0,1-3%, може бути звичайною похибкою розрахунків.

Це так звані "сміттєві показники", які зовсім не означають, що ви представник певної національності.

Проте якщо протестовано в родині декілька поколінь і у всіх є нехай і невеликий показник – то, найімовірніше, ця приналежність дійсно існує.

Особисто у мене така ситуація з дідом та батьком, а також тестем, моєю дружиною та моїми дітьми.

Нам показують наявність генів інуїтів та алеутів. Це крайній захід Канади та крайній схід Росії. Але і там, і там – це азійське походження.

І такі дані скоріше кажуть не про те, що в моїх предків були родичі алеути чи інуїти. А у моїх родичів з алеутами та інуїтами був спільний предок, – пояснює науковець.

Він додає, що компанія може красиво візуалізувати, до яких географічних локацій та популяцій тою чи іншою мірою належить ваше ДНК, тобто – з яких регіонів воно походить:

– Наприклад, на 40% – Східна Європа. На 30% – Центральна Азія тощо.

Але багато в чому такі показники залежать від вибірки або еталонів – тобто множини протестованих, які мають підтверджене походження з того чи іншого географічного ареалу.

Кожна компанія має свої еталони та свої розрахунки, якими вона користується. В одній компанії вам покажуть 30% Балтії, 70% Східної Європи, а решта – Балкани. А в іншій компанії результати будуть іншими, навіть майже дзеркальними.

Треба розуміти, що все ж таки це продукт для масового ринку. Він не є абсолютно точним та досі розвивається.

Сергій Фазульянов додає, що існує низка сторонніх сервісів та приватних ініціатив, які роблять більш точні інтерпретації на основі досконаліших програмних алгоритмів, більшого їх асортименту, а також напрацювань окремих вчених-генографів.

– Якісь з них це такі ж автоматичні системи, як і у MyHeritage, чи FamilyTreeDNA, а якісь – ручна робота з глибоким опрацюванням саме ваших результатів. До таких сервісів належить, наприклад, GEDmatch, – каже він.

Фото: fotoquique/Depositphotos

Для чого потрібні ДНК-тести та як вони проводяться

Ці тести дійсно можуть бути корисні для пошуку родичів, про яких людина або нічого не знає, або знає дуже мало.

За рекомендаціями генеалога, якщо ви хочете протестувати літнього чоловіка, то краще обрати компанію FamilyTreeDNA, молодим жінкам рекомендовано тестуватися в MyHeritage.

– Cуть в тому, що компанія FamilyTreeDNA надає нащадкам можливість дозамовити тест на основі зразка літнього родича навіть після смерті людини.

Компанія декларує, що зберігає зразки до 25 років.

FamilyTreeDNA виконує і аутосомний, і мітохондріальний і Y-ДНК тест.

MyHeritage робить автосомні тести. А жінки є носіями автосомних та мітохондріальних хромосом, тому ця компанія їм цілком підходить.

– Мітохондріальне ДНК "дивиться" в часи Нового заповіту, тобто часи Римської імперії та до нової ери.

Проте дані тестування мітохондріального ДНК – це не варіант для класичної генеалогії. Документальна глибина генеалогічного дослідження для України в середньому обривається 18-м сторіччям. Для шляхетних родів можливо 15-м. Найглибше – появою писемності на Київській Русі", – акцентує науковець.

Для тестування ви робите замовлення і до вас прийде пакування з двома пробірками та двома ватними паличками.

Одна паличка для однієї щоки – друга для іншої.

Палочкою треба пошкребти з внутрішньої частини щоки – по хвилині з кожної сторони. Потім помістити головки ватних паличок в спеціальний розчин, пробірку та надіслати.

Результати з'являться орієнтовно через місяць після тестування і будуть відображатися у двох площинах.

Перша площина – це збіг один до багатьох, тобто на картах будуть малювати географію, до якої ви належите.

А друга – це один до одного – тобто збіги з конкретними персонами, які до вас пройшли тестування і мають свої дані у базі компанії.

Ви можете бачити, хто був протестований і який відсоток з вами збігається. Виходячи з цього можна побачити прогнозований ступінь родинних зв'язків.

Це може бути умовно 4-6-юрідний родич або і ближчі збіги, й це привід сконтактувати з цими людьми.

З часом, коли тестуються нові люди, то вам приходить оновлення "У вас є збіг".

Конфіденційність

У 2018 році в компанії MyHeritage стався витік облікових даних 92 мільйонів користувачів.

Проте йдеться саме про облікові дані: логін та пароль.

– Самі результати ДНК не так просто отримати. Бо є кілька рівнів захисту, – каже Сергій Фазульянов.

Якщо якась компанія має інформацію про моє ДНК, постає логічне питання: а як їх можуть використати, якщо вони потраплять в руки поліції чи спецслужб?

Проте Сергій Фузільянов заспокоює: це точно не те, про що варто переживати пересічній людині, яка вирішила побільше дізнатись про свій родовід.

– Якщо ми кажемо про ДНК, то найчастіше виникає питання, чи буде використовуватись ця інформація поліцією чи спецслужбами США для розкриття злочинів.

Деякі компанії відкрито це декларують та пропонують вам дозволити таке використання інформації. Хтось запевняє, що не передасть ваші дані третім особам.

MyHeritage та FamilyTreeDNA декларують саме такий підхід.

Як на мене, якщо ви не скоїли страшних злочинів, якими можуть зацікавитись спецслужби, то це точно не те, через що варто переживати, – каже науковець.

Отож не варто вважати, що пройшовши такі тести, ви зрозумієте, на скільки відсотків ви німець чи кельт.

А от поринути в загадки (та розгадки) свого родоводу – цілком можливо.

Наталія Бушковська, спеціально для УП.Життя

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