Які профілактичні медичні огляди варто проходити у 25, 45, 65 років та пізніше? Гід по скринінгах

Профілактика – краще за лікування.

З цією сентенцією важко не погодитись, однак в Україні, на жаль, моди на регулярні профілактичні огляди досі немає.

Дехто ще пам'ятає беззмістовні радянські медогляди, які проводили для галочки, а хтось елементарно не знає, до якого лікаря йти.

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Від читача "Клубу УП" ми отримали прохання написати гід, який допоможе зорієнтуватись на які хвороби, в якому віці та у якого спеціаліста краще перепровіритись.

Ці поради базуються на міжнародних рекомендаціях, рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я України та порадах експертів.

Ми поговорили з:

сімейними лікарями Мариною Сікорською та Анастасією Ходан ;

гінекологом Оленою Павловою ;

ендокринологом Марією Черенько ;



; кардіологом Ілоною Бегларян ;



; дерматологом Антоном Черноволом ;



; мамологом Євгенієм Костюченко ;



; проктологом, колопроктологом, онкохірургом Дмитро Шамраєм ;

; гастроентерологом Євгенією Белінською.



В тексті ми надали доволі широкий діапазон по віку, тому що саме такий можна побачити в медичних рекомендаціях.

Багато скринінгів будуть доволі типовими і для людей 18 років, і для людей 35 років, з деякими виключеннями.

Тему матеріалу запропонувала учасниця Толоки УП. Приєднуйтесь! Наталя Горбачевська, директорка джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest

У моєму житті свідомий профілактичний медогляд трапився випадково, коли від перевтоми я втратила свідомість, готуючи молоко для наймолодшої доньки. Після медогляду я переконала батьків терміново пройти цю процедуру. Ці спонтанні візити до лікарів врятували їм життя ─ і мама, і тато потрапили на термінові операції.



Звичайно, я зацікавилась, що саме потрібно перевіряти у 18, 40, 50, 70 років. А потім задумалась, чому у нас сформована культура літнього та зимового відпочинку, а культури профілактичного медогляду нема. Тепер у розкладі моєї сім’ї кожного вересня стоїть медогляд.

Що важливо розуміти про скринінги

Рекомендації щодо профілактичних обстежень доволі орієнтовні.

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Базуючись на стані здоров'я конкретної людини, її спадковості та стилю життя, лікар може скласти зовсім інший графік оглядів.

Рекомендації щодо деяких скринінгових обстежень можуть змінюватись, тому що з'являються нові дослідження, які доводять доцільність чи недоцільність того чи іншого профілактичного огляду.

Фото gwolters/Depositphotos

Занадто часті профілактичні огляди можуть також нашкодити, оскільки є ризик такого явища як гіпердіагностика. Це ситуація, коли людині ставлять діагноз, якого насправді в неї немає.

Отож, якщо ви вважаєте, що вам варто частіше перевірятись на якийсь медичний стан, не призначайте огляд собі самостійно – завжди консультуйтесь зі своїм лікарем.

Де мені пройти всі ці скринінги?

На більшість цих скринінгів вас може скерувати ваш сімейний лікар.

Але, для того, щоб у гінеколога пройти пап-тест та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ), який може бути причиною певних видів раку, вам не потрібно отримувати у сімейного лікаря електронне звернення. Ви можете самостійно звернутись до гінеколога.

Проте, як стверджує сімейна лікарка Анастасія Ходан, не всі скринінги є доступними та обов'язковими в Україні.

Наприклад, КТ-легень – доволі дороговартісна процедура і без специфічних симптомів її можуть і не призначити.

Вік 18 – 39 років

В цьому віці варто регулярно перевіряти такі показники:

✔️ Артеріальний тиск (АТ)

Так-так, жарти про тонометр можуть бути актуальні навіть в такому молодому віці.

За даними Національної медичної бібліотеки США, артеріальний тиск з 18 років варто перевіряти хоча б раз на 2 роки.

Якщо верхні позначки тонометра 120-139, а нижні – 80-89 – то перевірку варто робити частіше, а саме – раз на рік, тому що ці позначки вважаються такими, що на межі норми і потребують ретельнішого спостереження.

Для жінок в цьому віці нормальний тиск – нижче позначки 120, наприклад, 110/68.

Для чоловіків, нормальними цифрами орієнтовно можна вважати показники 119/70.

Якщо ж верхні показники тонометра – 130 та вище, а нижчі – 80 та вище – вам варто порадитись з лікарем, як саме варто знижувати артеріальний тиск.

Кардіолог каже, що вимірювати тиск потрібно обов’язково і в деяких випадках – щоденно, коли є скарги на дискомфорт в області серця або грудини, головний біль, запаморочення, шум у вухах, почервоніння шкіри обличчя та порушення зору.

"Чи варто приймати ліки для зниження тиску в молодому віці – вирішує лише лікар, оглянувши пацієнта, провівши додаткові методи обстеження та з’ясувавши, яка саме причина підйому АТ.

Можливо, буде достатньо просто зміни способу життя.

Я б радила також епізодично перевіряти тиск, якщо в родичів є генетична схильність до високого артеріального тиску", – каже кардіолог.

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Вона додає, що підвищення тиску навіть у віці до 25 років може виникати за таких причин:

генетична схильність, може проявлятися з молодого віку;

внаслідок супутньої патології, коли підвищення АТ є лише симптомом, а не основним захворюванням;

внаслідок реакції нервової системи, зазвичай це психоемоційне збудження;

можливо недосипання, надмірний прийом кави, паління тощо.

✔️ Загальний аналіз крові

Сімейна лікарка Марина Сікорська радить здавати загальний аналіз крові раз на рік, в першу чергу це необхідно для контролю анемії.

Ця порада загальна для всіх вікових груп, а також для чоловіків та жінок.

✔️ Перевірка рівня холестерину

Якщо жінка чи чоловік мають нормальний рівень холестерину, то перевіряти його можна раз на 5 років.

Чоловікам радять починати перевірку вже – з 35 років. А жінкам у віковій групі 18-39 цього робити поки не радять.

Якщо ж в самопочутті та житті сталися певні зміни, наприклад, набір ваги чи зміна раціону, то перевірити холестерин варто раніше.

Якщо чоловік чи жінка мають ризики коронарної хвороби серця – то перевірку холестерину варто починати вже у 20 років.

Як пояснює Ілона Бегларян, під ризиками розуміють спадкову гіперхолестеринемію (генетичну схильність до підвищення холестерину), випадки раптової серцевої смерті в родині, перенесені запальні захворювання серця, наприклад, міокардити та перикардити.

Перевіритись на діабет варто навіть в юному віці.

Фото bit245/Depositphotos

✔️ Перевірка на діабет

Перевіритись на діабет навіть в юному віці варто якщо:

ваш тиск вище, ніж 130/80;

ваш індекс маси тіла (ІМТ) вище позначки 25. Індекс маси тіла розраховується шляхом ділення маси тіла (у кілограмах) на квадрат росту (у метрах квадратних). Наприклад, визначимо індекс маси тіла для людини, яка важить 65 кг при зрості 170 см. ІМТ = 65 / 1,7×1,7 = 22,5. Це ІМТ в діапазоні норми. Детальніше про це ми писали в матеріалі про 12 міфів харчування ;

у вашій родині є випадки захворюваності на діабет та серцеві захворювання;

у вас є зайва вага і ви плануєте вагітність.

Під перевіркою на діабет мається на увазі аналіз на показники глюкози натщесерце.

Ендокринолог Марія Черенько додає, що здавати глюкозу щорічно навіть в такому молодому віці може бути "хорошим тоном" і допоможе вчасно виявити якісь порушення.

✔️ Перевірка на інфекційні захворювання

Існують рекомендації перевірятись на ВІЛ та гепатит С.

Сімейна лікарка Марина Сікорська радить робити такі перевірки хоча б раз на рік під час відвідування сімейного лікаря.

"Проте, якщо у вас був незахищений секс, операція, переливання крові – то перевірку варто пройти позапланово", – пояснює лікарка.

Також, враховуючи стиль життя, вам можуть порадити пройти перевірку на інші захворювання, які передаються статевим шляхом.

Ці рекомендації загальні для всіх вікових груп та статей.

✔️ Перевірка на рак шкіри, наприклад, меланому

Як пояснює лікар-дерматолог Андрій Черновол, огляд шкіри на наявність меланоми варто проходити один раз на 6-12 місяців.

Мінімум – щорічно перед літнім сезоном.

Проте лікар може порадити робити такі скринінги частіше, якщо:

в родині були випадки раку шкіри;

у вас світла шкіра та волосся й ви маєте ластовиння, швидко згораєте на сонці;

на тілі багато родимок (понад 50 елементів);

ви багато часу проводите на сонці, користуєтесь солярієм;

ви травмували родимку.

Важливо: сама по собі травма родимки не призводить до раку шкіри. Але часто травматизація родимок стається через те, що родимка починає змінюватись та зростати, а це вже є показанням до негайного візиту до дерматолога.

Ці рекомендації загальні для всіх вікових груп.

Детальніше про рак шкіри ми писали в матеріалі "Все про ранню діагностику раку: симптоми та аналізи"

✔️ Гінекологічні/урологічні огляди

Під час гінекологічного огляду важливо провести тест на рак шийки матки (пап-тест).

Цей тест досліджує клітини, які вистилають канал шийки матки й виявляє, чи немає серед цих клітин – ракових.

Центр з контролю та профілактики США (CDC) рекомендує починати проводити такий тест у 21 рік. Якщо результат негативний, то його варто повторювати кожні три роки.

Проте, як зауважує гінеколог Олена Павлова, бувають випадки, коли проводити тест варто щороку або навіть частіше.

"Якщо жінка рано почала вести статеве життя, часто змінює партнерів, має імунодефіцит, а в родині у жінок є онкологічні захворювання жіночих статевих органів, то тоді ризики вищі і огляд у лікаря-гінеколога варто проводити частіше", – пояснює вона.

Олена Павлова перераховує, що окрім ризику шийки матки на огляді лікар може виявити такі проблеми:

інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом;

опущення стінок піхви, це можливо і в юному віці, якщо молода жінка професійно займається спортом чи вже народжувала;

онкопатології вагіни та вульви.

Якщо вам вже є 30 років, то варто продовжувати кожні три роки проводити пап-тест або можете пройти тест на наявність вірусу папіломи людини (ВПЛ), деякі штами якого також можуть спричиняти рак шийки матки.

Якщо тест на ВПЛ негативний, ви можете повторити його через 5 років.

У разі високих ризиків варто робити обидва тести.

Під час гінекологічного огляду важливо провести тести.

Фото Kzenon/Depositphotos

✔️ Мамологічні огляди

Здебільшого мамографію проводять жінкам починаючи з 40 років.

Однак, як пояснює мамолог Євгеній Костюченко, приблизно 5% випадків раку молочної залози стаються у віці до 40 років.

"До мамолога варто звертатись при появі будь-яких скарг (ущільнення, виділення із сосків, асиметрія грудних залоз та будь-які інші нові зміни, чого раніше не було).

Окрему групу становлять жінки молодого віку з високим ризиком розвитку раку молочної залози. Це в першу чергу носії спадкових мутацій (BRCA1/2, ATM, PALB2, CHEK2, TP53 та ін), жінки з обтяженим сімейним анамнезом, які не проходили генетичне тестування, пацієнти, які мали променеву терапію на грудну клітку (наприклад, з приводу лімфоми).

У цих випадках необхідно щороку з 30 до 35 років проходити огляд мамолога, МРТ та УЗД грудних залоз, а з 35 ще й мамографію", – пояснює лікар.

✔️ Стоматологічні огляди

До дантиста варто навідуватись 1-2 рази на рік для оглядів та професійної чистки зубів.

На огляді стоматолог може повідомити, чи треба проводити огляди частіше.

Ці рекомендації загальні для обох статей.

✔️ Офтальмологічні огляди

Якщо ви вже маєте проблеми із зором, профілактично звертатись до офтальмолога варто кожні 2 роки або частіше, якщо лікар вважає це за потрібне.

Якщо ви маєте діабет, то звертатись до офтальмолога варто хоча б раз на рік.

✔️ Гастроентерологічні огляди

Загалом специфічних міжнародних рекомендацій щодо гастроентерологічних скринінгів немає.

Хіба що в Японії радили проходити рутинно гастроскопію через те, що в цій країні розповсюджений рак шлунку (країна займає третє місце у світі).

Проте гастроентеролог Євгенія Белінська радить щорічно проходити УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові та печінкові проби.

Загалом ці рекомендації стосуються всіх вікових груп, але можуть бути індивідуальні відмінності.

✔️ Перевірка щитоподібної залози

Відповідно до міжнародних рекомендацій перевіряти тиреотропний гормон (ТТГ), який може вказати на розлади щитоподібної залози варто лише вагітним.

Але українці, з нашою історією Чорнобиля, можуть отримати від ендокринологів трохи відмінні рекомендації.

"В Україні, враховуючи історію, раніше рекомендували щороку проходити УЗД щитоподібної залози тим, хто народився у 1970-1986 роках.

Проте ризики по йод-індукованому раку щитоподібної залози (раку, що спричинює радіоактивний йод) наразі значно знизились.

Для України я б радила проводити УЗД щитоподібної залози один раз на декілька років. Перевірку показників ТТГ – 1-2 роки з підліткового віку", – каже Марія Черенько.

Ендокринолог також радить, починаючи з 20-річного віку, хоча б раз на декілька років, перевіряти рівень кальцію в крові для того, щоб вчасно визначити такий розлад як гіперпаратиреоз (захворювання, що виникає внаслідок підвищення секреції паратгормону паращитовидними залозами. Паратгормон посилює виділення фосфору з сечею, що призводить й до втрати кальцію).

"У світі аналізи на калій, натрій і кальцій – обов'язковий регулярний чекап.

В Україні про це часто забувають", – каже вона.

Вік 40 – 64 роки

У цьому віці деякі огляди, які були описані для віку 18-39 років, варто робити частіше, також підключаються додаткові скринінги.

Для жінок:

☑️ Мамологічні огляди

Жінки віком 40-49 років мають проходити мамографію раз на 1-2 роки.

Якщо в родині є випадки раку грудей, лікар може порадити проходити мамографію щорічно, починаючи з віку 40 років або навіть раніше.

До 40 років мамологічні огляди проводять за показами.

Фото Alena1919/Depositphotos

☑️ Гінекологічні огляди

Пап-тест та тест на вірус папіломи людини рекомендують проходити кожні 5 років, включно до 65.

Для чоловіків:

☑️ Огляд в уролога

Наразі за рекомендаціями МОЗ, починаючи з 40 років, чоловікам варто проходити щорічний огляд в уролога.

Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (простат-специфічний антиген), що допоможе визначити рак простати або інші проблеми з простатою.

Але цей тест не є рутинним. Його призначення вирішується індивідуально, оскільки його користь у виявленні раку - суперечлива.

Для всіх:

☑️ Перевірка на холестерин

Починаючи з віку 45 років, жінкам варто раз на 5 років перевіряти показники холестерину.

☑️ Офтальмологічні огляди

Починаючи з 40 років і до 54 років відвідувати офтальмолога кожні 2-4 роки.

Якщо у вас діабет офтальмолога варто відвідувати щороку.

Ці рекомендації загальні і для чоловіків, і для жінок.

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☑️ Стоматологічні огляди

Тут рекомендації не змінюються.

До дантиста варто навідуватись 1-2 рази на рік для оглядів та професійної чистки зубів.

На огляді стоматолог може повідомити, чи треба проводити огляди частіше.

Ці рекомендації загальні для обох статей.

☑️ Скринінг на остеопороз

Жінкам віком 50 років, які вже мали переломи кісток варто проходити тест на мінеральну щільність кісток або денситометрію (DEXA SCAN).

Пройти такий тест можна у приватних клініках або за направленням сімейного лікаря в Інституті ортопедії.

☑️ Артеріальний тиск

Починаючи з 40 років артеріальний тиск варто вимірювати як мінімум раз на 1-2 роки.

За наявності скарг та вже виявленого високого тиску – частіше, можливо, навіть щодня.

☑️ Проктологічні огляди

До 45 років огляд у проктолога – лише за наявності скарг.

Як пояснює проктолог Дмитро Шамрай, такими скаргами в першу чергу є поява крові в калі:

"Це може бути навіть пару крапель в унітазі чи на туалетному папері. Тоді в будь-якому віці варто звернутися до лікаря".

Проте, починаючи з віку 50 років, варто проходити колоноскопію або скринінг на рак прямої кишки (колоректальний рак).

Як пояснює проктолог Дмитро Шамрай, якщо колоноскопія не виявила поліпи та вогнища запалення, повторити її варто через 5-7 років (деякі рекомендації кажуть про 10 років).

"Якщо людина не хоче здавати колоноскопію, то кожні 2 роки можна здавати кал на приховану кров.

При чому для точності результату, варто робити два тести з інтервалом 2 тижні.

Але якщо тест на приховану кров буде позитивним, то проходження колоноскопії тим паче обов'язкове", – пояснює лікар.

☑️ Перевірка на діабет

Починаючи з віку 44 років перевірятись на діабет варто що три роки

Якщо ваш індекс маси тіла вище 25 та/або високий артеріальний тиск – то лікар може порадити частіші огляди.

☑️ Перевірка щитоподібної залози

Окрім перевірки гормону ТТГ, ендокринолог Марія Черенько радить щороку, починаючи з віку 40-45 років перевіряти кальцій, особливо жінкам, оскільки у 10-15% жінкам такого віку діагностують гіперпаратиреоз.

Чоловіки не так часто мають такий стан, тому можуть перевіряти кальцій рідше.

Вік 65+

✔️ Мамологічний огляд

Починаючи з 50 років і до 75 років жінки мають проходити мамографію раз на 1-2 роки.

Якщо жінка з групи ризику, наприклад має матір або сестру, яким діагностували рак грудей, то проходити мамографію варто щороку.

✔️ Гінекологічний огляд

Якщо вам 65-70 років і за останні 10 років ви мали 3 негативних пап-тести, то ви можете припинити робити такий тест.

Якщо ж ви проходили лікування від передракового стану шийки матки (дисплазія шийки матки) пап-тест варто продовжувати проходити протягом 20 років після лікування.

Як додає Євгеній Костюченко, до 80% раку грудей виявляють після 50 років. Тому варто обговорити з лікарем доцільність щорічного огляду.

✔️ Огляд в уролога

Огляд в уролога – щорічний.

Проте після 70 років ПСА-тест проводити вже не рекомендується.

Якщо у вас є діабет, зайва вага, високий артеріальний тиск, то лікар може порадити здавати аналіз на показники холестерину частіше.

Огляд в уролога – щорічний.

Фото serezniy/Depositphotos

✔️ Перевірка на діабет

Після 65 років перевірятись на діабет також варто кожні три роки.

Якщо ви з групи ризику, лікар може порадити більш регулярні скринінги, але це визначається індивідуально.

✔️ Артеріальний тиск

До 65 років і чоловікам, і жінкам варто перевіряти тиск хоча б раз на два роки.

Після 65 – щорічно.

Але як зазначала кардіолог, вимірювати тиск потрібно обов’язково при таких симптомах як дискомфорт в ділянці серця або грудини, головний біль, запаморочення, шум у вухах, почервоніння шкіри обличчя та порушення зору.

Важливо розуміти, що профілактична перевірка тиску у людини, яка немає скарг, направлена на те, щоб вчасно виявити проблему. Тому ця перевірка не робиться часто.

Але якщо є скарги, які можуть вказувати на високий тиск або у людини вже є високий тиск, то перевірки лікар порадить набагато частіше, навіть – щодня.

✔️ Проктологічні огляди

Продовжувати проктологічні огляди та колоноскопію кожні 5-7 років варто до 75 років.

Кожні 10 років або частіше, якщо ризики раку підвищенні. Частоту скринінгу варто вирішвати зі своїм лікарем.

✔️ Офтальмологічні огляди

Якщо ви вже маєте проблеми з зором, профілактично звертатись до офтальмолога варто кожні 1-2 роки або частіше, якщо лікар вважає це за потрібне й у вас є ризик розвитку глаукоми.

Якщо ви вже маєте діабет, то звертатись до офтальмолога варто хоча б раз на рік.

✔️ Перевірка слуху

Перевіряти слух радять лише якщо ви помітили його погіршення.

✔️ Стоматологічні огляди

Рекомендації не змінюються: навідуватись до дантиста 1-2 рази на рік, якщо йдеться про профілактику.

✔️ Скринінг на рак легенів

Починаючи з 55 років, вам можуть порадити проходити щорічний скринінг на рак легенів.

Для цього вам проведуть комп'ютерну томографію.

Це й скринінг вам порадять якщо:

раніше ви курили по 30 цигарок в день;

ви продовжуєте курити;

ви кинули курити менше 15 років тому.

✔️ Скринінг на остеопороз

Чоловікам денситометрію (DEXA SCAN) радять проходити, починаючи з 70 років.

Жінкам з 65 років.

Наталія Бушковська, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Yarygin/Depositphotos

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